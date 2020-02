La sfilata “stasera mi dirai di si” a Uomini e Donne: vince l’abito da sposa, la classifica

Super puntata di Uomini e Donne il 13 febbraio 2020 con la sfilata femminile dal tema “stasera mi dirai di si“. Ogni signora che partecipa al trono over di Uomini e Donne ha dato una sua interpretazione personale al tema e alla fine però, almeno questa volta, sembra aver trionfato la dolcezza delle dame. A vincere infatti sono state le due Valentine che hanno scelto di indossare un abito da sposa e sono state molto romantiche.

Nella puntata è successo davvero di tutto e non sono mancate le critiche, anche oggi a Gemma Galgani. Il motivo? Per Tina anche questa volta la dama ha esagerato indossando un abito troppo provocante per la sua et. Tina ha persino messo in dubbio che Gemma avesse l’intimo addosso…

Ma torniamo alla sfilata e vediamo quella che è stata la classifica finale.

A UOMINI E DONNE LA SFILATA DELLE DAME IL 13 FEBBRAIO 2020

Al primo posto della classifica per la sfilata vista il 13 febbraio, si posizionano le due Valentine. Entrambe infatti hanno scelto di sfoggiare un abito da sposa. Per la bella romana è stata una occasione: non sapendo se arriverà davvero per lei il giorno del matrimonio si è fatta vedere con il vestito da sposa da sua madre! Lo dice ironicamente ringraziando anche le amiche che le hanno prestato l’abito per questa filata. Apprezzata molto anche l’altra Valentina che ci solito viene invece molto criticata per le sue scelte troppo sexy al limite del volgare…

Al secondo posto una elengantissima Veronica che con il suo abito rosso ha cercato di portare a Uomini e Donne una scena tratta da Pretty Woman con la speranza di poter presto realizzare la sua favola d’amore. Al terzo posto si piazza nonostante le critiche Gemma che con il suo abito nero di pizzo da tanghera ha conquistato gli uomini che le hanno dato voti molto alti. Al quarto posto invece ecco Anna che ha immaginato un viaggio a Parigi con il suo uomo ideale. Anche per lei voti molto alti. Nelle prime cinque posizioni si piazzano anche altre due donne, per un nuovo ex aequo, sono Arianna e Roberta.