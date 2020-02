Maria de Filippi a C’è posta per te dalla parte di Flora: suo figlio e la fidanzata l’hanno definita un mostro

Non capita spesso di vedere Maria de Filippi schierarsi così apertamente dalla parte di una delle persone che manda la posta nel suo programma. Ma nella puntata di C’è posta per te in onda il 15 febbraio 2020, la conduttrice non ha potuto fare a meno di sentirsi vicina a Flora. Una mamma che avrà sicuramente commesso i suoi sbagli ma ha lottato per tutta la sua vita con un solo scopo: quello di fare il possibile per i suoi sei figli, con l’eterna paura che un giudice potesse portarli via. Scrive a C’è posta per te perchè da anni non parla con suo figlio, dopo averlo cacciato di casa per via delle sue scelte ( aveva lasciato un lavoro onesto per fare il parcheggiatore abusivo). Il ragazzo che arriva in studio con la sua fidanzata, non sembra però voler accettare la scuse di sua madre e fa capire che ha intenzione di chiudere la busta.

Parla anche la fidanzata del giovane che definisce quella che potrebbe diventare sua suocera, “un mostro”. Maria non ci sta e prende le difese di questa madre.

MARIA DE FILIPPI DIFENDE FLORA A C’E’ POSTA PER TE

Ecco le parole della conduttrice

Si è sentita dire che è un mostro… A me ha colpito molto come situazione, mi ha colpito molto la difficoltà economica che ha avuto, mi ha colpito come sia riuscita a recuperarvi da un istituto, come vostra madre vi abbia cresciuto e vi abbia fatto andare alle medie, lavorava, faceva il doppio lavoro e andava alla Caritas… E’ un’umiliazione per tua madre, mi dispiace vedere un figlio che dice che la madre è un mostro, non ce la posso fa’… Che devo fa’? Non ce la faccio… Mi fa pena.

La ragazza che ha definito la sua futura suocera un mostro, avvallata dal suo fidanzato ha cercato di spiegare i motivi delle sue parole. Maria però ha replicato:

Dietro questi motivi, c’è una donna che non ha avuto un cavolo, che viveva in un container. Non mi aspetto che sia una madre educata, ma un po’ un “animale” che, in qualche modo, cerca di allevare i figli e ce la fa. Io, ai miei “animali” voglio bene e non me li tocca nessuno. Il fatto che tu consenta alla tua fidanzata di dire che tua madre è un mostro, mi fa impressione. Dopodiché, tu vivi bene, sei felice… Io non ci dormirei di notte. Però ognuno fa i conti con se stesso. Mi dispiace, di solito, non mi lascio andare ma in questo caso faccio fatica a stare zitta.

Nonostante l’intervento di Maria la busta è stata chiusa e alla conduttrice non è rimasto che salutare i due ospiti e andare invece a consolare Flora.