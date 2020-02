Biagio d’Anelli a Pomeriggio 5 contro il fidanzato di Antonella Elia: “Le ha mentito anche sul suo vero nome”

Dopo l’epico “scontro” a Live-Non è la d’Urso tra il fidanzato di Antonella Elia e Barbara d’Urso il 16 febbraio 2020, anche a Pomeriggio 5 si parla di quello che sta succedendo dentro e fuori la casa. La conduttrice torna sul tema e fa rivedere anche quello che è accaduto a Live, con lo scontro con Pietro Delle Piane che ha tirato in ballo cose della vita privata che la d’Urso non ha affatto gradito, decidendo, visti anche i suoi modi, di spegnere il microfono. Oggi in studio tra gli ospiti, Biagio d’Anelli, che ha annunciato di avere qualcosa da dire rispetto al fidanzato di Antonella Elia “smascherando” quelle che a suo dire, sarebbero delle bugie. Secondo l’opinionista di Pomeriggio 5, l’attore avrebbe detto diverse menzogne ad Antonella, e non solo in occasione di questo incontro con Fiore Argento. La prima grande bugia riguarderebbe il suo vero nome. A detta di Biagio infatti, l’attore non si chiamerebbe Delle Piane, come il famoso Carlo delle Piane, attore italiano del quale, secondo il D’Anelli, direbbe di essere parente ( o proverebbe a farlo usando il cognome). A raccontare a Biagio questa verità sarebbe stata una ex fidanzata di Pietro che avrebbe visto la sua carta di identità.

IL FIDANZATO DI ANTONELLA ELIA LE HA MENTITO?

Secondo Biagio, il doppiatore avrebbe anche mentito ad Antonella Elia che, in casa, con gli altri avrebbe anche parlato della parentela tra il suo Pietro e il famoso attore Carlo, senza sapere che però tra i due non esistono legami. Questo è il racconto di Biagio che chiaramente si assume le responsabilità di quello che dice come lui stesso dichiara: “Io ci metto la faccia, mi sono ben informato” ha detto nello studio di Pomeriggio 5 il 17 febbraio 2020. Il vero cognome del fidanzato di Antonella Elia sarebbe Le piane o qualcosa di simile ma non Delle Piane. A suo dire la concorrente del Grande Fratello VIP 4 non ne saprebbe nulla.

La conduttrice, dopo quello che è successo a Live, ha preferito non commentare. Vedremo se Alfonso Signorini deciderà di mostrare alla Elia il video e magari far replicare Pietro. E’ difficile credere che Pietro tornerà in uno dei programmi della d’Urso per cui la sua verità potrebbe essere raccontata altrove. Vedremo…