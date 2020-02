Domenica IN ascolti di nuovo da record con Mara Venier regina della domenica tra gaffe ed errori evitabili

Continua la cavalcata di Mara Venier con ascolti da record nelle domeniche degli italiani. Anche ieri gli ascolti di Domenica IN hanno acceso il pomeriggio di Rai 1 regalando al pubblico un programma pieno di spettacolo, musica, sano divertimento e interviste che hanno del surreale, come ad esempio quella che ha visto protagonista Elettra Lamborghini. Il tutto senza che Mara abbia l’aiuto di chi dovrebbe renderle interviste e non solo, più semplici, non metterla in perenne difficoltà.

QUANTI ERRORI NELLA DOMENICA IN DI MARA VENIER

Pensiamo alla puntata di ieri. Nell’intervista con Levante le piazzano uno specchio sulla sedia senza dirle il motivo, tanto che Mara regala una perla: “Pensavo lo avesse lasciato la mia truccatrice”. Per fortuna Levante coglie il messaggio e parla del suo rapporto con lo specchio, spiazzando la conduttrice. E sempre restando nell’intervista a Levante, Mara cita un duetto fatto con Fiorello, credendo che fosse a Sanremo ma in realtà era per Viva Raiplay, per fortuna anche in questo caso la cantante capisce quello di cui si dovrebbe parlare…

Che dire poi del gobbo sul quale gli autori scrivono che Elodie a Sanremo nella serata dei duetti ha cantato Terra promessa ( e invece ha cantato Adesso tu). Certo gli ospiti si divertono con Mara, sanno che è una signora della televisione e la trattano con il rispetto che merita ma ammettiamo anche, che se questi errori grossolani, li facesse un’altra conduttrice il risultato non sarebbe lo stesso. Si sprecherebbero fiumi di inchiostro per far notare degli errori che oggettivamente, stonano in un programma che dovrebbe essere più curato, visto che si ha una settimana di tempo per organizzare il tutto.

Ed è vero che questa è anche un po’ la cifra della Domenica In di Mara Venier ma alla lunga stanca. La conduttrice ha bisogno di rispetto per il suo lavoro e ha bisogno di persone che non la mettano in eterna difficoltà ( potremmo aprire il capitolo dei video che non partono mai). Pensate ad altri programmi: se non ci fosse la precisione chirurgica nel far partire video, messaggi, contributi, che gran caos scoppierebbe?

E che tutto questo stia iniziando a stare stretto anche a Mara il pubblico a casa lo nota. La conduttrice è spesso nervosa e stufa dei continui errori. Si ride la prima, la seconda la terza ma qui siamo quasi alla fine della stagione e si continua andando sempre peggio. Fare qualcosa per migliorare il tutto sarebbe così complicato?

ASCOLTI TV DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

Vediamo i numeri con i dati auditel relativi agli ascolti del 16 febbraio 2020

Domenica In segna il 22.6% con 3.818.000 spettatori nella prima parte e il 20.2% con 3.143.000 spettatori nella seconda.

Con questi numeri certo in Rai le perdoneranno le gaffe, che fanno anche parte del suo personaggio. Il resto però, dovrebbe davvero essere rivisto.