La versione di Fiore Argento a Live: “Nessun progetto di lavoro, abbiamo parlato di Antonella e Pietro mi ha preso la mano”

Arriva finalmente, per chi non potesse fare a meno di conoscere la verità su questa storia, anche la versione di Fiore Argento in merito all’incontro con Pietro, il fidanzato di Antonella Elia. Se ne parla nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 16 febbraio 2020. “Credo di aver capito Fiore, che tu sia coinvolta in questa storia tuo malgrado” esordisce Barbara d’Urso che pochi minuti prima aveva deciso di interrompere tra l’altro, il collegamento con il fidanzato di Antonella Elia in malo modo. Ed effettivamente la sorella dell’attrice conferma di esser stata messa in mezzo, suo malgrado, in qualcosa che non conosceva.

FIORE ARGENTO DA’ LA SUA VERSIONE DEI FATTI A LIVE: PERCHE’ HA INCONTRATO IL FIDANZATO DELL’ELIA

Per chi si fosse perso qualche passaggio, ricordiamo che Fiore era la ex fidanzata dell’attuale fidanzato di Antonella Elia. Alla concorrente del Grande Fratello VIP erano state mostrate delle foto di Pietro in compagnia di Fiore, pubblicate dalla rivista Nuovo. Lui si era giustificato dicendo che si trattava di un incontro di lavoro.

“Non è assolutamente vero che io l’ho chiamato tante volte. Gli ho mandato un audio perchè sapevo che sta affrontando un momento lavorativo difficile. Poi mi ha chiamato lui per dirmi che stava male senza Antonella e mi ha chiesto di vederci per parlare di questa situazione” ha detto Fiore. “Ma che mi metto a parlare dei lavori di mio padre” ha continuato l’Argento. “Abbiamo parlato una quindicina di minuti solo di Antonella, io poi l’ho abbracciato come faccio con gli amici. Quello che mi è sembrato strano è che per qualche secondo mi abbia preso la mano, non abbiamo questo tipo di rapporto” ha continuato la sorella di Asia. “Pensavo si sentisse solo senza Antonella” ha raccontato Fiore.

“A me è sembrato strano vedere tutti quei paparazzi alle 12,30 al baretto sotto casa mia, non ci sono mai io non sono mai seguita dai paparazzi, faccio una vita molto tranquilla” ha detto Fiore. “Secondo me c’è un’altra verità io sono venuta qui proprio per chiarire questa cosa, io non ho chiamato nessuno, sono una persona di una riservatezza…Io non li ho chiamati, li avrà chiamati qualcun altro…Mi ha detto che dovevo avvallare la sua tesi dei progetti di lavoro...” ha continuato Fiore.

“Se lui sa che è braccato dai paparazzi non viene sotto casa tua, non ti prende per mano” ha detto la d’Urso facendo della sana ironia.