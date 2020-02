Wilma Goich arrabbiata smentisce la moglie di Edoardo Vianello, nessun rapporto tra loro (Foto)

Tutti attendevano la risposta di Wilma Goich oggi a Storie Italiane, la risposta alla moglie di Edoardo Vianello, Elfrida Ismolli (foto). L’ex signora Vianello è molto arrabbiata con l’attuale signora Vianello, quel suo dire di stare tranquilla l’ha invece agitata e spiega il motivo. Mentre Elfrida ieri a Storie Italiane diceva di non capire il perché del dispiacere di Wilma considerando che si vogliono tutti bene e sono quasi una famiglia allargata, che hanno trascorso anche l’ultimo Natale tutti insieme, poco fa la Goich ha smentito tutto spiegando la sua versione. “Cosa è venuta a fare qua, a dirmi di stare tranquilla e che mi vuole bene ma non si rende conto che parla a una donna di 70 anni che ne sa di più di lei… Pensa di venire a prendere in giro” ha tuonato la cantante che ha aggiunto il perché Elfrida non vuole il confronto. Sa che non accetterà mai il confronto perché sa che lei sa, quindi nessun grande affetto tra le due donne.

WILMA GOICH ED ELFRIDA ISMOLLI IN 20 ANNI SI SARANNO VISTE 10 VOLTE

Si sono in realtà scambiate poche parole in tanti anni; Wilma ha un ottimo rapporto con l’ex marito, hanno una figlia. Dell’ultimo Natale la Goich ha raccontato che si sono ritrovati al pranzo tutti insieme perché Vianello era stato invitato e aveva invitato anche la figlia che però non avrebbe mai lasciato mamma Wilma da sola a Natale. Ecco il motivo per cui erano tutti intorno allo stesso tavolo ma sembra che non ci sia nessuna famiglia allargata.

Inoltre non si sono mai scambiate il numero di telefono. La Goich resta arrabbiata, non capisce perché Elfrida dice certe cose dopo due anni dalla festa di compleanno di Edoardo. Conclude con un’altra frecciatina a lei che domani sarà di nuovo ospite di Storie Italiane: “Ben così sarà contenta che si fa vedere, io non ho più niente da dire, non so cosa abbia da dire ancora lei. Io devo stare tranquilla? Sono stata 30 anni tranquilla”.

Le parole di Wilma Goich sono rivolte solo al piano artistico, non vuole che si parli della famiglia, quelle sono cose che non porterebbe mai in tv.