Fidanzato di Antonella Elia: a Mattino 5 si cerca di risolvere il giallo “Delle Piane”, l’attore mente sul suo cognome?

Qualche giorno fa dal salotto di Pomeriggio 5, come vi avevamo raccontato in questo articolo, Biagio d’Anelli aveva fatto notare che il fidanzato di Antonella Elia potrebbe essere un bugiardo seriale visto che, a suo dire, il cognome che usa non è neppure il suo. Della questione se n’è parlato anche oggi nella puntata di Mattino 5 del 21 febbraio 2020. La vedova di Carlo delle Piane, che dovrebbe avere un rapporto di parentela con il fidanzato di Antonella Elia, Pietro delle Piane, ha voluto partecipare al programma di Canale 5 per provare a fare luce su questa vicenda.

Carlo delle Piane è stato un grande attore, molto amato dal pubblico italiano e c’è chi ipotizza che il fidanzato di Antonella Elia, possa in qualche modo aver usato questa “parentela” per farsi strada nel mondo del cinema. Ovviamente anche da queste pagine, se il doppiatore e attore avesse qualcosa da dire, saremmo lieti di ascoltare la sua versione dei fatti.

Ma torniamo alla puntata di Mattino 5 di oggi.

DA MATTINO 5 IL GIALLO DEL FIDANZATO DI ANTONELLA ELIA: HA FINTO SULLA SUA PARENTELA?

“Quando mi è stato chiesto se conoscevo questo signore io ho detto che non lo conosco, che Carlo non ha mai parlato di questa persona ma non ho nessun tipo di risentimento” ha detto la moglie di Carlo delle Piane. La Panicucci decide di andare a fondo in questa storia. Viene mostrato quindi un post sui social. Il fidanzato di Antonella Elia aveva pubblicato un post, per dire addio all’attore quando è morto. Molti i commenti di affetto per Carlo ma anche per Pietro che lasciava quindi intendere che fosse un parente.

“Ciao Pietro non sapevo che era il tuo papà mi dispiace” scrive un utente sotto questo post mentre l’attore mette mi piace, senza dire che non è il figlio di Carlo. La Panicucci quindi chiede alla moglie di Carlo se sia un parente: “Io non ho mai sentito parlare di lui di certo non è un parente stretto, io ho sempre tutelato l’immagine di Carlo io mi sento di dire la mia verità, non è una persona che abbiamo mai frequentato” ha detto la vedova dell’attore.

“Io credo che sia una grande mancanza di rispetto per Carlo ma anche per il vero padre di Pietro” ha detto Federica Panicucci basita da questa vicenda.

Questa sera andrà in onda il Grande Fratello VIP. Antonella Elisa sarà informata di tutta questa vicenda visto che pare che anche lei in casa abbia fatto più volte riferimenti alla parentela tra il suo fidanzato e il grande attore Carlo?