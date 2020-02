Silvia Toffanin ed Elettra Lamborghini twerkano a Verissimo e la conduttrice supera la regina (Foto)

Il twerking da Elettra Lamborghini a Verissimo ce l’aspettavamo tutti ma Silvia Toffanin che twerka ha sconvolto tutti, in modo positivo (Foto). Qualche anno fa ma anche fino a pochi mesi non avremmo mai immaginato la conduttrice nelle stesse vesti della Lamborghini e invece nella puntata di oggi Silvia ha battuto anche la regina, il suo sculettare è stato perfetto. A farle i complimenti è stata proprio la cantante che cerca di insegnare a tutti come si muove il lato b a ritmo di musica, la sua musica. Musica e il resto scompare ma oggi a Verissimo è stato il contrario, la musica è scomparsa mentre tutti osservavamo divertiti la dolcissima Silvia Toffanin in trasformazione. Con il passare delle edizioni l’ex letterina si è sciolta, non ancora al punto da imitare alla perfezione la sua ospite in ogni passo ma siamo davvero a buon punto.

IL SEGRETO DI SILVIA TOFFANIN PER TWERKARE IN MODO PERFETTO

Niente improvvisazione, Silvia non arriva mai impreparata alle sue interviste nel suo studio di Canale 5. Infatti ha subito confessato che stava provando a twerkare da 3 giorni davanti lo specchio di casa, anticipando che “è una roba imbarazzante” ma nonostante questo si è buttata per amore del suo pubblico.

Dal primo passo con le gambe divaricate allo step “esci il sedere” per poi arrivare alla “sculata”. Per Silvia Toffanin ed Elettra Lamborghini grandi applausi per la simpatia ma anche per i movimenti giusti. Due modi diversi di twerkare e c’è già un altro appuntamento. Elettra tornerà a Verissimo dopo il matrimonio e siamo sicuri che la Toffanin sarà ancora più preparata su un’altra base musicale con il twerking e non solo.

Intanto, sui social sono tutti pazzi per Silvia Toffanin e il suo modo di twerkare, non dimentichiamo che è una ex letterina e che qualche passetto in tv l’ha fatto anche lei un bel po’ di anni fa.