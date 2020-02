Live, Morgan risponde a Cristiano Malgioglio: “E’ la rappresentazione dell’ignoranza”

Ieri sera, domenica 23 febbraio 2020, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra gli ospiti dello studio, purtroppo vuoto, di Barbara d’Urso, anche Morgan dopo le tantissime polemiche relative all’episodio di Sanremo 2020 con Bugo. La conduttrice di Live ha mandato in onda un clip in cui Cristiano Malgioglio afferma che Morgan non è un genio a CR7, il programma di Chiambretti. Malgioglio ha attaccato il cantante a La repubblica delle donne affermando che Tenco si rivolterebbe dalla tomba. Cristiano ha poi deciso di lasciare lo studio di Rete 4. Morgan ha avuto invece modo di rispondere alle sue parole a Live.

Morgan risponde alle parole di Cristiano Malgioglio a Live: “E’ un poveraccio”

“E’ la rappresentazione dell’ignoranza” ha affermato Morgan a Live subito dopo la clip riassuntiva delle parole di Cristiano Malgioglio da Piero Chiambretti. “Io non mi ritengo un genio ma che cavolo stai dicendo?” ha risposto Morgan a Malgioglio. “Ignorante!” ha poi attaccato l’artista facendo alcuni nomi di geni musicali che secondo lui Cristiano Malgioglio non conosce. “Malgioglio è un poveraccio” ha continuato Morgan.

Live, Morgan ci va pesante contro Cristiano Malgioglio: intervengono Barbara e la Zanicchi

Barbara d’Urso ha subito cercato di calmare le affermazioni di Morgan su Cristiano Malgioglio. Poi è intervenuta anche Iva Zanicchi cercando di cambiare, anche se di poco, argomento. Per la cantante di Zingara, quello che è successo tra Morgan e Bugo a Sanremo è tutto preparato. “Morgan è un ragazzo molto intelligente… Avevi tutto il tempo per litigare con questo Bugo. Avete litigato un attimo prima di entrare in scena!” ha detto Iva Zanicchi a Live di fronte a Morgan. “Bugo lo tenevano lontano. Bugo è vittima di una strategia. Lo hanno convinto che lui doveva fare successo” ha risposto Morgan poco prima di sottoporsi alla macchina della verità.

Adesso Cristiano Malgioglio risponderà alle parole che Morgan ha detto su di lui durante l’ospitata a Live – Non è la d’Urso? Staremo sicuramente a vedere. E voi che cosa ne pensate di questa situazione?