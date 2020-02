Maria de Filippi furiosa con Armando a Uomini e Donne: urla a centro studio e puntata interrotta bruscamente

E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over che probabilmente andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5. Ci sono molte anticipazioni: vi abbiamo già raccontato ad esempio, del ritorno in studio di Ida e Riccardo che hanno spiegato come vanno tra di loro le cose. Ma questa non è la sola cosa accaduta nella puntata…Pare che nel corso della registrazione, nella parte finale ( potrebbe quindi essere nella seconda puntata, in base ai tagli delle registrazioni del trono over), Maria si sia infuriata contro Armando Incarnato. Da mesi il pubblico di Canale 5 continua a chiedersi quale sia il motivo della permanenza in quello studio del napoletano, visto tutto quello che ha combinato con le signore e le offese che ha rivolto a loro…Forse per il cavaliere è arrivato il momento di lasciare il programma? Pare che in questa registrazione, sia successo davvero di tutto e che alla fine Maria De Filippi abbia preso posizione, decidendo di parlare con Armando per fargli notare tutto quello che di negativo aveva fatto nel programma fino a questo momento.

Vedere Maria arrabbiata non è cosa frequente. La conduttrice infatti riesce sempre a mantenere la calma, cercando spesso di capire o giustificare degli atteggiamenti che noi da casa, difficilmente comprendiamo.

PER ARMANDO INCARNATO ARRIVA L’ADDIO A UOMINI E DONNE?

Non sappiamo di preciso quello che Maria ha detto ad Armando ma pare che la conduttrice non ci abbia pensato due volte a prendere le difese di Veronica quando il cavaliere è arrivato a insinuare che la romana avesse una relazione con una persona sposata. Maria ha lasciato a quel punto la sua classica posizione “sui gradini” per arrivare a centro studio e alzare anche molto i toni contro Armando. Poi senza dargli il tempo di dire altro, avrebbe chiesto a Tina di salutare per terminare in questo modo la puntata.

Non ci resta che attendere la messa in onda di questa puntata per scoprire cosa è successo davvero! Per Armando arriva l’addio al programma di Canale 5?