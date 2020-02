Caterina Balivo sconvolta mentre Gessica Notaro a Vieni da me confida commenti assurdi (Foto)

Sempre dalla parte di chi subisce ingiustizie o di chi va difeso ma Caterina Balivo oggi a Vieni da me era davvero sconvolta nell’ascoltare Gessica Notaro (foto). La drammatica storia della modella, che abbiamo visto anche splendida protagonista sul palco del festival di Sanremo 2020, la conosciamo tutti, a nessuno dovrebbe venire in mente che da tutte le sue sofferenze lei possa avere tratto vantaggio; purtroppo non è così. Esistono persone che Caterina Balivo non riesce a definire, mancano le parole ma a loro non sono mancate quando hanno ferito ancora una volta Gessica. La rabbia della conduttrice coinvolge tutti. La Notaro si è sentita dire che l’acido che l’ha sfigurata e non solo per lei è stata una fortuna, perché adesso è ben più famosa e fa il lavoro che avrebbe voluto fare. Lei era una splendida modella, lo è ancora ma i segni sono evidenti. Ha perso la vista da un occhio, ha temuto di non vedere più nemmeno dall’altro. Ha subito interventi e terapie molto dolorose, e questa è solo una parte di ciò che racconta.

LA RABBIA DI CATERINA BALIVO A VIENI DA ME

“Io ne facevo volentieri a meno di questo acido, questo deve essere molto chiaro” la risposta di Gessica che non voleva nemmeno aggiungere altro ma per la Balivo non si può passare su questi commenti ignobili. “Non è una persona, non riesco a definire un pensiero del genere, come si fa a dire certe cose”. La Notaro cerca anche di giustificare, magari ci sono persone che non sono in grado di concepire la tragedia, così tanto dolore, magari ha sbagliato lei a non comunicare quanto sia stato ed è difficile il suo percorso dopo quel gesto.

“Sono sbagliati loro, credimi” ripete Caterina aggiungendo “Pensate se ci riuscite”. Ma c’è chi alla sua ospite ha anche detto che magari un giorno potrebbe anche tornare dal suo ex per dargli la parte che si merita per averla favorita in tutto ciò che ha oggi. Non c’è bisogno di aggiungere altro, la rabbia di Caterina Balivo è anche la nostra rabbia.