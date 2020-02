Gemma Galgani liquida anche Remo e si prende una rivincita per il passato

Li abbiamo visti tubare come due piccioncini nella puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over di martedì, ma come saranno andate poi le cose tra Gemma Galgani e Remo? Tra di loro è davvero risbocciato quel sentimento che li teneva uniti qualche annetto fa ( in realtà non è mai nato nulla a causa della nebbia ) ? Sono tante le voci circolate nelle ultime ore che arrivano direttamente dagli Studi Elios di Roma. Se i muri di quella casona potessero parlare! Pare che dopo le registrazioni delle puntate del trono over che abbiamo visto in onda in questi giorni, Gemma abbia chiesto di passare del tempo per Remo per poter prendere una decisione. Dai balli visti in studio, sembrava che Remo piacesse ancora come un tempo alla Galgani che però forse non ha apprezzato alcune parole che il cavaliere ha usato nei confronti delle altre signore. Questo lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate di Uomini e Donne ma nel frattempo, torniamo alla casona…

GEMMA GALGANI LIQUIDA REMO: LE ULTIME NEWS DA UOMINI E DONNE

Pare, stando alle tante voci, che Gemma abbia deciso di vedere in separata sede perchè in puntata si era resa conto che forse qualcosa era cambiato. Come direbbe Tina, all’inizio la vedevamo fare la voce del sess0, o meglio la sentivamo fare la voce che di solito usa quando le piace un uomo ma poi forse, qualcosa è cambiato. Gemma infatti avrebbe comunicato a Remo di non essere più interessata a conoscerlo perchè non avrebbe provato quelle sensazioni che una donna deve sentire se vuole uscire con un uomo.

Eh caro Remo ti sei perso nella nebbia e Gemma non è più quella di una volta. Per lei gli anni sono passati ma in meglio e adesso che per lei arrivano in studio baldi giovani, difficilmente la rivedremo interfacciarsi con uomini della sua età…Game over!