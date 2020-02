Francesco Arca a La vita in diretta, l’emozione per le parole di Laura Chiatti

Tra gli ospiti di Lorella Cuccarini a La vita in diretta oggi anche Francesco Arca che ovviamente non ha anticipato niente della fiction La vita promessa ma in compenso si è emozionato ascoltando le parole di Laura Chiatti. Stasera vedremo in onda su Rai 1 la seconda puntata, il suo personaggio, Vincenzo Spanò, il pubblico segue Arca e Luisa Ranieri in questa fiction che ha visto il successo già con la prima stagione e nella puntata di domenica scorsa. Francesco Arca a La vita in diretta ha anche raccontato della sua vita privata, del matrimonio che forse un giorno ci sarà con Irene, dei loro meravigliosi figli ma anche di un’amica importante, Laura Chiatti. In molti ricorderanno che i due attori hanno vissuto una bellissima storia d’amore ma oggi insegnano che due ex possono rimanere legati e addirittura coinvolgere nel loro rapporto le rispettive famiglie.

UN VIDEO MESSAGGIO DI LAURA CHIATTI EMOZIONA FRANCESCO ARCA

Non è una novità l’amicizia che lega la Chiatti e Arca ma ogni volta sorprende e allo stesso tempo emoziona. Proprio come è accaduto oggi in diretta a Francesco. “Sai quanto di voglio bene! Quel bene che lega la mia famiglia alla tua famiglia. In bocca al lupo amore, per questa nuova esperienza”. Due ex che si chiamano amore potrebbe suonare strano ma non è così se lei è Laura Chiatti, legatissima alla nuova compagna di Arca. Allo stesso modo sono amici fraterni anche Francesco e Marco Bocci.

Più volte tutti loro hanno parlato dell’amicizia che lega tutti e quattro, dell’amore che si è trasformato, del bene che è diverso da prima e ancora più forte, puro e bello. Nessun tipo di gelosia da parte di Irene Capuano e Marco Bocci, è evidente che siano quattro persone speciali, sicure dei rispettivi rapporti e che questa amicizia sia un gran dono. Intanto attendiamo il matrimonio di Francesco e Irene, il progetto c’è e prima e poi lo realizzeranno.