A Verissimo Pago dà una nuova data alla storia d’amore con Serena Enardu (Foto)

La scorsa settimana in verde abbiamo visto Serena Enardu ospite a Verissimo, oggi c’era Pago ma poco dopo è apparsa anche lei (foto). Lo studio senza pubblico emoziona ancora di più la bella sarda che ormai sembra non avere occhi che per il suo fidanzato. Una storia d’amore che per il cantante è iniziata da pochissimo tempo, dal giorno dell’ingresso della Enardu al GF Vip. Per Pago la data è il 31 gennaio scorso, quindi gli altri sette anni li cancellano? Per niente, ovviamente quelli fanno parte della loro esperienza, li utilizzeranno per non commettere di nuovo gli stessi errori. “Tra una cosa e l’altra ci sono cose abbastanza delicate che secondo me hanno bisogno di tempo e di calmare gli animi di tutti” a cosa si riferiva Serena? Silvia Toffanin la interrompe e pensando parli del Coronavirus chiede a entrambi come stanno vivendo questa situazione. Non si fa prendere dal panico l’ex tronista ma ha paura per suo padre, deve fare attenzione per lui, anche se ha capito che indossare la mascherina non è sempre necessario.

PAGO: “IO SERENA LA SPOSEREI OGNI GIORNO” MA POI NON LA SPOSA

“In questo momento il nostro rapporto è meraviglioso, il più bello da quando la conosco” commenta il cantante che pensa che prima o poi si sposeranno ma adesso vuole godersi il nuovo rapporto. Lei sembra invece avere il timore che non accadrà mai. La tranquillizza lui confidando che quando glielo chiederà sarà speciale e senza telecamere.

“Devi vedere se ti dirò di sì a quel punto” è la rispostina della bella sarda che ovviamente dispiaciuta di non avere ancora ricevuto la dolce proposta desidera recupera terreno, ma la realtà è che adesso tocca a lei aspettare. D’altronde sono fidanzati solo da poche settimane.