Beppe Fiorello da vero ipocondriaco le sue precauzioni contro il Coronavirus a Verissimo

Una puntata particolare per Verissimo e Silvia Toffanin che oggi anche con Beppe Fiorello non cambia argomento e resta concentrata sul Coronavirus. L’attore è un vero ipocondriaco, sottolinea “vero” perché nel mondo dello spettacolo tutti pensano che il vero timoroso delle malattie sia Carlo Verdone, ma non è così. Beppe confessa che è lui, mentre il collega ha solo una passione per la medicina. Ironizza su stesso Fiorello che spiega quanto sia fissato con l’igiene. Cerca di tenere igienizzati i luoghi in cui si trova e che dipendono da lui. Ha delle vere manie, immaginiamo per esempio lavare spesso le mani, ma c’è molto altro che non rivelerà mai. Immagina che chi lo conosce bene seguendo la puntata di Verissimo riderà. Per esempio Paola Turci ne sa molto di più ma Beppe Fiorello le chiede di non dire mai niente. Qualcosa di positivo c’è in tutte le sue manie per l’igiene perché in questo momento sa che per lui non è cambiato nulla, che per non rischiare il contagio deve fare ciò che ha sempre fatto.

BEPPE FIORELLO E LA PAURA PER IL CORONAVIRUS

Immaginiamo che non abbia detto proprio tutto sulla sua paura per questo nuovo virus, per non rischiare di spaventare il pubblico di Verissimo. L’intenzione di Silvia Toffanin oggi è ben altra. Infatti anche Beppe conferma che in molti stanno avendo grossi danni a causa del Coronavirus: teatri e cinema sono vuoti, così come i bar e i ristoranti. Parla ovviamente delle zone con i casi maggiori di malati.

Beppe Fiorello spera passi tutto presto e non solo per la salute di tutti. Pensa che il governo sia stato molto attento nell’occuparsi di tutto e sottolinea l’importanza dei medici, dell’amore che sanno a dare a chi è in difficoltà in questo momento. Non tutti i medici però sono come Giuseppe Moscati, la figura che lui ha interpretato anni fa: “Non voglio essere retorico né sdolcinato ma l’amore in questo momento da parte dei medici per chi ha particolari problemi di salute è fondamentale, prima la vicinanza, l’amore, l’aspetto fraterno e poi ovviamente c’è la medicina, questo era il pensiero di Moscati”.