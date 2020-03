A C’è posta per te la storia di Dafne rifiutata dai genitori per aver scelto un fidanzato che non approvano

Ha fatto molto discutere nel corso della puntata di ieri 29 febbraio 2020, la storia di Dafne tra i protagonisti di C’è posta per te. La giovane ragazza siciliana ha deciso di scrivere al programma di Maria de Filippi per chiedere aiuto per provare a riabbracciare i suoi genitori. Dafne infatti da qualche mese non riesce più ad avere dei rapporti con sua madre e suo padre che hanno deciso di non rivolgerle più la parola. Il motivo? Il fidanzato della ragazza. Dafne non riesce a capire come mai i suoi genitori, senza neppur aver mai conosciuto il suo fidanzato, abbiano deciso che non era la persona adatta a lei e per questo siano persino arrivati a cacciarla di casa. Oggi lei e il suo fidanzato vivono in casa dei genitori di lui che l’hanno invece accolta con grande affetto.

A CE’ POSTA PER TE LA STORIA DI DAFNE RIFIUTATA DAI SUOI GENITORI

Arrivato in studio, dopo aver aperto la busta, i genitori della ragazza specificano subito di non essere interessati a parlare con il giovane e con i suoi genitori. Hanno intenzione solo di ascoltare Dafne. La ragazza inizia a spiegare quello che è successo, dice di sentire la loro mancanza, di voler essere felice anche insieme a loro. Ma i suoi genitori sembrano irremovibili. Raccontano una versione dei fatti diversa da quella che Dafne ha dato ma senza far capire, in modo esplicito, il motivo per il quale non vogliono che stia con quel ragazzo. Dicono di non aver fiducia in lei, di non essere interessati a far pace mentre il pubblico sui social si chiede come una madre e un padre possano essere così freddi nei confronti di una giovane figlia.

Maria prova a far ragionare i genitori della ragazza che però sembrano aver preso già la loro decisione anche se non è davvero chiaro il motivo di tanto disprezzo.

Per il pubblico alla base di tutto ci sarebbe il mancato diploma da parte della ragazza, i suoi genitori avrebbero voluto che studiasse e forse avrebbero voluto al suo fianco anche un uomo con un titolo di studio che le potesse garantire, un futuro migliore. Questo sembra essere il “succo” della vicenda. Purtroppo però in modo chiaro e diretto i genitori non hanno detto nulla e hanno chiuso la busta.