Vittorio Sgarbi torna a Live-Non è la d’Urso: possibili scuse in diretta

Come saprete il venerdì da Pomeriggio 5, Barbara d’urso dà sempre le anticipazioni di quello che accadrà nella puntata di Live-Non è la d’Urso della domenica. E già da un paio di giorni quindi, sappiamo che Vittorio Sgarbi sarà tra i protagonisti della puntata di oggi del programma di Canale 5. Ma che cosa andrà a fare, dopo aver persino minacciato di denunciare Barbara e di portarla in tribunale? Dopo lo scontro in diretta della passata settimana, finito su tutti i giornali e i portali web, Vittorio aveva promesso che non si sarebbe scusato, che questa volta la d’urso avrebbe dovuto “pagare”. Ma siamo sicuri che le cose andranno in questo modo? Sembrerebbe proprio di no visto che il critico d’arte ha deciso di tornare sul luogo del delitto si, ma per fare cosa?

LIVE-NON E’ LA D’URSO VITTORIO SGARBI TORNA DA BARBARA

“Stasera si inginocchia dalla papessa D’Urso ” ha scritto Roberto Alessi in uno suo articolo. Ed è forse quello che realmente succederà nella diretta di Live-Non è la d’Urso in onda oggi, perchè si sa, chi vuole chiudere scusa, è sempre ben accetto nel programma di Canale 5. E’ successo di recente anche con il fidanzato di Antonella Elia, Pietro delle Piane che, dopo aver battibeccato con la conduttrice entrando anche nella sua vita privata, ha poi avuto modo di tornare in studio per chiedere scusa.

E succederà probabilmente proprio questo anche nella puntata di Live in onda questa sera. Non ci resta che seguire la diretta per comprendere tutto quello che accadrà. Pare del resto, che se Sgarbi non si scuserà pubblicamente con Barbara d’Urso, per lui non ci sarà più posto in Mediaset. Questa settimana sarebbero infatti saltate diverse partecipazioni, per cui forse sarà costretto a deporre le armi e a scusarsi pubblicamente.

“Mi piacerebbe discutere di questo con Barbara D’Urso, un confronto testa a testa ” aveva detto qualche giorno fa Sgarbi sottolineando che c’era stato un grande equivoco.