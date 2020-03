Justine Mattera con le lacrime agli occhi per i figli e mentre racconta del funerale di Paolo Limiti (Foto)

Cerca di apparire forte Justine Mattera ma ospite a Vieni da me ammette che le critiche la feriscono sempre. Le sue foto sui social sono spesso fonte di commenti pesanti ed è per alcuni scatti che ha rischiato che il suo matrimonio fallisse. A Vieni da me conferma che ha trovato un compromesso con suo marito, una linea oltre cui non andare: fa vedere prima a lui le foto che deve pubblicare. Sono foto che posta per lavoro, ha quasi 50 anni, è in gran forma, bellissima e sfrutta sacrifici e doti, come fanno tanti. “Mi pagano per fare quelle foto” niente di così strano ma a lei sui social le perdonano poco, nemmeno la sua bellezza. Justine Mattera si commuove alla domanda di Caterina Balivo sui suoi figli, su quale dei due ha una preferenza. “Li amo ugualmente, non potrei mai scegliere” commenta mentre gli occhi si riempiono di lacrime. Una domanda davvero assurda sui suoi figli che hanno poco più di due anni di differenza e che sono la sua vita.

JUSTINE MATTERA: “NON SAPRETE MAI COME E’ ANDATA VERAMENTE”

Si riferisce a Paolo Limiti, al perché sia finito il loro amore. Qualcosa la racconta e si scopre che si sono lasciati anche perché lei voleva un figlio ma il conduttore sentiva di essere troppo vecchio e non voleva fare il padre-nonno. Justine non ha mai compreso la sua scelta, non vedeva problemi d’età ma alla fine hanno deciso di prendere strade diverse. Non dice tutto, così commossa conferma che lei al funerale di Limiti c’era ma era in fondo alla chiesa, lontana da tutti, non si è mostrata. Le sembrava tutto così finto e non voleva apparire per non sminuire i suoi sentimenti e il suo dolore per lui. Non deve spiegazioni a nessuno ma anche per questo è stata molto criticata.

“Io credo che ognuno ha diritto di elaborare il lutto come meglio crede e le critiche sono fuori luogo, specialmente in questo caso… non saprete mai come è andata veramente”