Uomini e Donne anticipazioni, Gianni Sperti e Daniele litigano: Dal Moro in lacrime

Ieri, martedì 3 marzo, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News pare proprio che ne siano successe di tutti i colori nello studio del programma di Maria De Filippi. I due protagonisti indiscussi sono stati Gianni Sperti e Daniele Dal Moro. Servirà lo scontro che c’è stato tra i due a infiammare un trono classico sempre condannato ad ascolti molto bassi?

Secondo le anticipazioni, l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe attaccato il nuovo tronista al punto tale che Daniele sarebbe scoppiato in lacrime. Il tutto è iniziato a causa di una polemica su Angelica. Dal Moro avrebbe insultato Gianni Sperti dando all’opinionista dello st****. Secondo il tronista poi, Sperti fa degli interventi pessimi e la situazione sarebbe degenerata.

Volano insulti a Uomini e Donne: Daniele Dal Moro e Gianni Sperti se ne dicono di ogni

A questo punto Gianni Sperti non ci avrebbe visto più e avrebbe iniziato a rispondere a tono agli insulti di Daniele. In realtà pare anche che l’amatissimo opinionista di Uomini e Donne fosse già un po’ nervoso e arrabbiato in quanto, già in altre occasioni, in altre puntata, aveva sentito Dal Moro dire a bassa voce che gli interventi di Gianni sono delle cavolate. Per Sperti, Daniele non solo non ha rispettato Angelica ma si mette spesso e volentieri al centro dell’attenzione per primeggiare. Insomma, inutile dire che lo scontro è durato per una buona parte della registrazione del programma di Canale 5.

Uomini e Donne, Gianni Sperti e Daniele Dal Moro faranno pace dopo il litigio?

Non è ancora chiaro se Gianni Sperti e Daniele Dal Moro si siano poi chiariti dopo questo litigio e tutti gli insulti che sono venuti fuori. Sicuramente quando la puntata andrà in onda non mancheranno le polemiche e chissà da che parte si schiererà il pubblico del Trono Classico. Forse sarà proprio Maria De Filippi a mettere la pace tra il suo storico opinionista e il nuovo tronista di Uomini e Donne. Staremo sicuramente a vedere e vi aggiorneremo sulla questione.