Leo Gassmann a Vieni da me parla dell’amore dei suoi genitori (Foto)

Più entusiasta di tutti di avere Leo Gassmann ospite oggi a Vieni da me è Caterina Balivo che ripete quanto il giovane cantante sia un bravo ragazzo (foto). E’ infatti un vero piacere ascoltarlo mentre parla della sua musica, delle sue esperienze di vita, della vittoria al festival di Sanremo 2020 e della sua famiglia. Figlio di Alessandro Gassmann, nipote di Vittorio Gassmann ma Leo sembra non soffrire per niente questi grandi nomi in famiglia e non dare peso per niente a chi ha pensato che fosse raccomandato. “E’ un onore avere il loro sangue dentro di me, sono onorato davvero. Loro hanno fatto un percorso diverso dal mio ma io li stimo come un loro fan e gli voglio bene come figlio e come nipote. Io sono fan di tutte quelle persone che si impegnano ogni giorno per raggiungere il loro sogno”. Leo Gassmann racconta quindi del suo papà: “Lui si sveglia con la voglia di fare del bene, portare dei valori e di fare quello che gli piace che poi è quello che sto provando a fare io”.

LEO GASSMANN HA VOGLIA DI FARE DEL BENE

Sa di essere molto fortunato, i suoi genitori lo hanno sempre sostenuto in ogni sua scelta. Soprattutto la sua mamma, Sabrina Knaflitz, ha sempre creduto nelle sue potenzialità musicali. Quando era piccolino lo portò a fare il provino al conservatorio. Venne preso ma non si sentiva all’altezza perché gli altri suonavano da tanti anni, lui suonava solo la chitarra.

Ha un legame profondo con la sua famiglia: “I miei si vede che si amano e che continuano ad amarsi; il valore dell’amore me lo hanno trasmesso loro in tutto quello che faccio. I miei genitori hanno sempre creduto in me, mi hanno cresciuto con dei valori e con delle regole”. La fortuna che ha avuto la vuole rivolgere agli altri. Ha già imparato che una persona può fare tanto per chi non ha nessuno che lo sostiene, è pronto a fare del bene.