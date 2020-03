Storie Italiane in diretta senza pubblico dallo studio di Roma: distanza di sicurezza per gli ospiti

Da ieri le cose sono cambiate. Il Governo ha imposto la chiusura delle scuole per 10 giorni ed è evidente che tutti, siamo chiamati a dare il nostro contributo, con azioni responsabili che ci permettano, di limitare il più possibile il contagio nel tentativo di frenare la diffusione del coronavirus. L’esempio arriva anche dal piccolo schermo: dopo gli studi televisivi di Milano senza pubblico, ecco che si cambia anche a Roma. Sicuramente di impatto la scelta visiva da Storie Italiane, in diretta il 5 marzo 2020 senza pubblico. Per la prima volta nello studio di Eleonora Daniele, non c’è il pubblico in studio, una decisione necessaria visto quello che sta succedendo nel nostro paese.

Pochi anche gli ospiti tra giornalisti e opinionisti chiamati in studio per affrontare le tematiche di puntata, tra di loro si cerca di rispettare anche la giusta distanza di sicurezza.

Sono ore durante le quali la Rai sta prendendo decisioni importanti, come ad esempio quella di poter sospendere La Corrida, che probabilmente non andrà in onda almeno per un paio di settimane, e organizzare anche la messa in onda di quiz e programmi registrati.

STORIE ITALIANE SENZA PUBBLICO IN DIRETTA DA ROMA

Sui social si spiega che le puntate di Storie Italiane nei prossimi giorni andranno in onda senza pubblico e con gli ospiti alla giusta distanza di sicurezza:

Oggi #storieitaliane senza pubblico in studio per le misure di sicurezza messe in atto per la prevenzione della diffusione del #coronavirusitalia

Nel programma di Rai 1 si continua a informare: notizie dall’Italia di cronaca, inchieste ma anche tutte le news sul coronavirus e su quelli che sono i dati che si registrano nel nostro paese.

La speranza è che presto tutto possa tornare alla normalità ma nel frattempo, si deve necessariamente fare tutto il possibile per cercare di arginare i contatti e quindi il contagio.