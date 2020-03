A Vieni da me l’addio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, i motivi della rottura definitiva (Foto)

Perché è finita tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ne parla anche Caterina Balivo a Vieni da me con i suoi esperti nel gossip (foto). Inferno, purgatorio o paradiso, la scelta per l’ex coppia è inaspettata, Stefano Dominella li spedisce in paradiso per come hanno gestito la fine della loro storia d’amore. Secondo addio ufficiale per Anna e Gigi ma sembra per tutti che questo sia quello definitivo, che i due cantanti non torneranno più insieme. Alessio Poeta a Vieni da me analizza il post di Anna Tatangelo su Instagram, lo stesso di Gigi D’Alessio. Si intuisce davvero che non ci sia più speranza per il loro amore. Nel programma pomeridiano di Rai 1 scorrono le immagini e c’è la prima volta che la Tatangelo ha detto “Ti amo” al suo Gigi in tv, era sul palco del festival di Sanremo e fu criticatissima. Non è mai stato semplice per loro vivere un amore con tutti i pettegolezzi che li aggredivano. La notizia anticipata dalla rivista Spy e poi confermata dopo pochi giorni dalla coppia è ormai certa, ma perché si sono lasciati?

COSA C’E’ DIETRO LA ROTTURA DI ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO?

Sembra che non ci sia alcuna novità rispetto al passato, a Vieni da me l’ipotesi di Alessio Poeta è sempre e ancora la stessa. Anna ha più volte confidato che desiderava sposarsi, dopo il divorzio ottenuto dal cantante partenopeo non c’erano più ostacoli. Inoltre, desiderava un altro figlio, dare un fratellino al loro Andrea. D’Alessio però ha anche altri tre figli.

E’ davvero lui che non ha voluto sposare Anna e avere con lei un altro figlio? Il gossip sembra convinto, questa volta sono tutti schierati dalla parte della cantante di Sora ma tutti sanno che difficilmente il loro rapporto si ricucirà per l’ennesima volta. “Due grandi professionisti, erano una bella coppia ma è finita per sempre e per il modo elegante e perfetto con cui è stata gestita vanno in paradiso”.