A Vieni da me pubblico in studio: il motivo è molto semplice

Come mai nella puntata di Vieni da me in onda oggi 6 marzo 2020, a differenza di quanto accadeva ieri, c’è il pubblico in studio? Il motivo è molto semplice: la puntata del venerdì viene quasi sempre registrata per poter permettere le prove di Domenica IN, che ha lo stesso studio del programma di Caterina Balivo.

La puntata è stata registrata probabilmente prima che l’emergenza diventasse tale da portare il Governo a chiedere maggiori sacrifici da parte di tutti. Il pubblico, come saprete negli studio dei programmi a Roma, non ci sarà. Non c’è già da ieri: lo abbiamo visto ad esempio con Storie Italiane, in diretta, con La prova del cuoco, sempre in diretta in questi giorni. Lo vedremo questa sera con Amici che andrà in onda in diretta senza il pubblico a tifare per i concorrenti.

VIENI DA ME 6 MARZO 2020: NELLA PUNTATA DI OGGI C’E’ IL PUBBLICO

La puntata di Vieni da me in onda il 6 marzo è stata quasi certamente registrata diversi giorni fa. Al momento non sembra comparire neppure una scritta in sovra impressione, motivo per il quale il pubblico sui social si sta chiedendo come mai nel programma di Rai 1 oggi si vede il pubblico.

Capiterà anche nei prossimi giorni quando continueremo a vedere ad esempio anche Avanti un altro, I soliti Ignoti, L’eredità che hanno ancora diverse puntate a disposizione prima che si debba cercare una soluzione.

La puntata di lunedì di Vieni da me andrà in onda senza pubblico, come succederà anche domani per Italia sì con Marco Liorni e domenica da Mara Venier con Domenica IN.

Vi ricordiamo inoltre che sempre per lo stesso motivo oggi non andrà in onda La Corrida ma vedremo una puntata speciale di Porta a Porta con alcuni dei conduttori più amati della Rai.

La regola del pubblico che non deve essere presente in studio vale per tutti i programmi e anche per Vieni da me. Sia a Roma che in Lombardia ci si deve attenere a queste regole.