Che tristezza La prova del cuoco anche se arrivano i rinforzi in cucina (Foto)

Dopo la decisione di ieri del Governo di fare il possibile per limitare i danni, fermare il coronavirus, anche a La prova del cuoco si rispettano le distanze di sicurezza e ovviamente non c’è pubblico (foto). Una puntata difficile per Elisa Isoardi e gli altri protagonisti de La prova del cuoco e oggi è solo la prima, sarà così ovviamente per tutti i dieci giorni previsti. Giusto che anche dalla tv arrivi l’esempio di come bisogna comportarsi, perché non a tutti è ancora chiaro. “Tristezza” però canticchia la Isoardi chiedendo il supporto del maestro Andrea Casamento. Una canzone che fa capire lo stato d’animo di tutti anche in tv perché anche se il pubblico non è molto attivo sembra che invece sia davvero fondamentale. Per i conduttori e collaboratori il pubblico in studio è fonte di energia e a La prova del cuoco oggi ovviamente la mancanza è forte. Dopo un primo momento più duro Elisa Isoardi ci prova ad andare avanti con il sorriso e ci riesce bene.

IN AIUTO A LA PROVA DEL CUOCO RICHIAMATI CUOCHI CHE NON SI VEDEVANO DA TEMPO

Spostarsi in Italia è più complicato ma soprattutto ci sono cuochi e chef che non possono muoversi dalle zone che conosciamo bene. Il cooking show di Rai 1 aveva bisogno di rinforzi e oggi rivediamo in cucina anche Maria De La Paz; per il resto sono sempre un po’ gli stessi a lavorare ai fornelli, pronti a sostituire i colleghi.

Ospite in cucina oggi per preparare le rosette di pane è la bellissima Christiane Filangieri, l’attrice che sta migliorando il suo napoletano è impegnata sul set di una nuova fiction in cui interpreta il ruolo di un avvocato. E’ impegnata però anche nella difesa delle donne, contro la violenza alle donne e ai figli che di conseguenza troppo spesso subiscono.

Distanze di almeno un metro tutte rispettate anche a La prova del cuoco così come a Storie Italiane. Speriamo che l’esempio serva anche a chi non ha ancora capito le regole fondamentali di questo momento di crisi che coinvolge tutti.