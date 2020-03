Masterchef, finale da sogno: Antonio vince e fa la proposta di matrimonio al suo compagno

Ieri sera, giovedì 5 marzo 2020, è andata in onda la puntata finale di Masterchef Italia. L’appuntamento è stato ricco di sorprese e colpi di scena e questa nona edizione del programma tv ha decretato come vincitore Antonio Lorenzon. Ma Antonio ha deciso di festeggiare questo successo con un’altra emozione grandissima sorprendendo davvero tutti. Lorenzon ha prima colto l’occasione per ringraziare e poi ha lasciato tutti i presenti, e il pubblico da casa, senza parole. “Scusate… Ragazzi quale migliore occasione per ringraziarvi tutti per essermi stato vicino, per l’amicizia? Però questo è un giorno particolare per me” ha affermato il vincitore di Masterchef prima di fare la proposta di matrimonio al suo compagno.

Finale Masterchef: ecco la proposta di matrimonio del vincitore Antonio Lorenzon

“E’ una gloria che ho ricevuto e altrettanta gloria voglio trasmettere a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono” ha così affermato Antonio Lorenzon subito dopo aver vinto la nona edizione di Masterchef Italia. “Voglio che questo momento sia un momento speciale” ha detto poi prima di inginocchiarsi davanti al suo compagno tra gli applausi e la commozione di tutti i presenti. “Mi vuoi sposare?” ha chiesto allora Antonio al compagno che ha risposto in modo affermativo!

Ecco qui il video della proposta di matrimonio a sorpresa del vincitore di Masterchef:

Antonio sorprende tutti dopo la vittoria a Masterchef: proposta di matrimonio a sorpresa

Insomma, Antonio Lorenzon non solo ha regalato una grande emozione con la vittoria del programma tv più amato dagli appassionati di cucina ma al suo successo a Masterchef ci ha voluto aggiungere una vera e propria ciliegina sulla torta con la proposta di matrimonio. I telespettatori di Masterchef Italia hanno apprezzato molto la sorpresa e questa puntata finale da favola tanto che sui social network, il pubblico si è letteralmente scatenato. Per il popolo del web, la vittoria di Antonio con tanto di proposta, è stata una delle vittorie più belle di sempre a Masterchef. La pensate anche voi così?