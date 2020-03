Fausto Leali ricorda le domeniche a pranzo da Anna Oxa

Non è la prima volta che Fausto Leali racconta della sua vecchia amicizia con Anna Oxa e nella puntata di Verissimo oggi ha ancora una volta aggiunto che gli farebbe davvero piacere sentirla ancora. Non è accaduto niente tra loro, nessuna discussione, nessun litigio che li abbia fatti allontanare. Tutto davvero molto strano mentre Fausto Leali ricorda le domeniche a pranzo a casa della cantante. Spesso era proprio lei a cucinare ed erano delle belle giornate con tanti amici. Nell’89 Anna Oxa e Fausto Leali vinsero il festival di Sanremo con la bellissima Ti lascerò. Era un brano che era stato scritto per lui ma poi trasformato per un duetto. Fu un vero successo e quelli furono anni straordinari. Così racconta il cantante pensando a quel periodo. “Ci siamo staccati naturalmente senza motivo e mi dispiace perché mi ricordo che ci frequentavamo moltissimo con le sue sorelle. Lei cucinava e ha voluto venire ad abitare in Brianza perché le era piaciuto. Spesso la domenica eravamo a casa sua a mangiare. Lei faceva le imitazioni di Troisi. Mi dispiace che non ci si possa ritrovare”.

FAUSTO LEALI DEVE MOLTO A MINA

Sempre nella puntata di oggi di Verissimo Fausto Leali ha ricordato gli anni della crisi, gli anni ’70 e ’80. quelli in cui il cantautorato era molto forte e i cantanti interpreti erano sacrificati: “Essere chiamato da Mina per fare un pezzo con lei per me ha significato tanto, mi ha risollevato soprattutto moralmente”. E’ immensa la sua gratitudine nei confronti della cantante che ancora oggi ogni tanto ha il piacere di sentire al telefono.

Sempre umile, non conosce altro modo di comportarsi, non saprebbe fare diversamente. Padre di 4 figli, è al terzo matrimonio, parla di tutte le sue compagne importanti, l’ultima è Germana, ha 30 anni meno di lui, per Leali non sono poi tanti.