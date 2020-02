Fausto Leali fa un appello ad Anna Oxa, a Storie Italiane si scopre che è successo qualcosa (Foto)

Cosa è successo tra Fausto Leali e Anna Oxa (foto)? A Storie Italiane oggi a chiederselo è Eleonora Daniele e con lei adesso tutto il pubblico, soprattutto chi dal 1989 a oggi non ha mai dimenticato quel brano che vinse Sanremo. “Ti lascerò” la conoscono un po’ tutti, l’hanno cantata in tanti ma l’emozione del duetto di Leali e Anna Oxa resta unico, inimitabile. I due cantanti non si sentono più da tempo, interrogato dalla Daniele lui confessa che purtroppo è la verità ma che non sa come mai, poi si lascia scappare qualche indizio in più e anche il suo dispiacere. “Non lo so perché non ci sentiamo più ma ti posso solo dire che non dipende da me”, Leali racconta di una grandissima amicizia: “Quel periodo è stato molto bello e felice, si rideva molto insieme, non ci vediamo più, l’ho vista solo in tv”. La conduttrice insiste, vorrebbe che tornasse quella coppia di un tempo, tenta di scoprire cosa è accaduto, perché tutto tra loro si sia interrotto. “Sai perché lo dico Fausto perché quando si creano questi rapporti, nell’immaginario collettivo pensando ai tuoi successi si pensa anche a te con la Oxa con questa bellissima canzone ed è strano sentirti dire che non vi parlate nemmeno più, E’ un grande peccato perché quando c’è una confidenza anche a livello relazionale oltre che professionale questi dovrebbero durare per sempre”.

LA RISPOSTA DI FAUSTO LEALI SU ANNA OXA

Leali sorride, poi spiega: “Anna si è dispersa un po’ negli ultimi anni e allora la vediamo anche poco in giro in tv. Si vede che ha scelto di fare una vita di non frequentare più gli amici perché io e lei eravamo davvero grandi amici”. Eleonora Daniele particolarmente sensibile all’argomento è dispiaciuta, vorrebbe risolvere tutto.

Fausto fa un appello: “Anna per cortesia chiama Fausto che lui desidera tanto rivederti”. Appalusi per lui mentre la conduttrice sogna di averli insieme a Storie Italiane mentre tutti ballano un lento di altri tempi: “Ti lascerò”.