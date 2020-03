A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso rassicura tutti: ha la tosse ma è solo stanchezza (VIDEO)

Questa settimana è iniziata probabilmente con una percezione molto diversa di quello che sta succedendo nel nostro paese, anche se ancora migliaia di persone se ne vanno in giro non comprendendo che è arrivato il momento di stare a casa. E così anche un colpetto di tosse di Barbara d’Urso in diretta durante il promo di Pomeriggio 5 può scatenare il panico. La conduttrice, che si è resa conto di aver tossito e di essersi più volte schiarita la voce nell’anteprima del programma di Canale 5, ha voluto subito precisare. “Sto bene” ha detto Barbara ricordando che ieri è andata in onda con Live-Non è la d’Urso fino alle 2 circa e ha dormito pochissime ore. Oggi è in diretta ma la stanchezza si fa sentire!

La conduttrice ha anche spiegato quanto sia difficile in questi giorni gestire un programma ma lo si fa anche per informare e soprattutto per intrattenere. Intorno a lei ci sono persone che lavorano instancabilmente, tutte con la mascherina pronte a rispettare le nuove ordinanze. La d’Urso anche dallo studio di Pomeriggio 5 continua a lanciare il suo appello: RESTARE IN CASA. Lo fa lei e lo fanno anche moltissime persone del mondo dello spettacolo che in queste ore hanno continuano a condividere video nel tentativo di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica.

DA POMERIGGIO 5 BARBARA D’URSO CONTINUA A INFORMARE

La nostra @carmelitadurso è prontissima a tenervi compagnia in queste giornate particolarmente casalinghe! Oggi a #Pomeriggio5 continueremo a informarvi sul #coronavirus e poi vi faremo sorridere con un po' di gossip. Preparate il caffeuccio, stiamo arrivando! ☕ pic.twitter.com/kuNgF0f7rW — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 9, 2020

E mentre questa nuova puntata di Pomeriggio 5 va in onda, Mediaset informa il suo pubblico che sta per cambiare molto nel palinsesto della rete e anche di Rete 4 e Italia 1. Infatti nei prossimi giorni non andranno in onda programmi come Verissimo e Domenica Live ( anche se la conduttrice al momento non ne ha fatto cenno in diretta).

Qui la lista dei programmi che Mediaset ha sospeso al momento

La conduttrice, come avrete visto nel video, ha specificato che sta bene. Nessuna paura di contagio anche se in queste ore c’è grande preoccupazione anche a Mediaset dopo i contagi di Nicola Porro e di una persona che lavora nella redazione de Le Iene.