Bianca Guaccero assente a Detto Fatto il 9 marzo 2020 spiega tutto sui social

Bianca Guaccero non sarà presente nella puntata di Detto Fatto in onda il 9 marzo 2020. Il pubblico che ha seguito il programma di Rai 2 venerdì, ha visto che i “compagni di avventura di Bianca” se la sono cavata anche senza di lei, e oggi sono chiamati a farlo di nuovo. Bianca era tornata in onda nella puntata di Casa Detto Fatto, nuovo format del sabato mattina di Rai 2 ma questo pomeriggio non potrà essere in diretta nel programma della rete. Il motivo? Nulla a che fare con il coronavirus, lo precisiamo subito. Bianca però non è in ottima forma e sceglie di spiegare quello che è successo e sta succedendo sui social con un messaggio rivolto a tutte le persone che la seguono con affetto.

BIANCA GUACCERO ASSENTE A DETTO FATTO: ECCO IL MOTIVO

La conduttrice quindi non ci sarà nella puntata di oggi perchè si sta curando per una brutta gastroenterite . Ed ecco le sue parole sui social:



Ragazzi buon giorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! 😅 vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!! Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa!!! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!!! @dettofattorai #love #missyou

Tanti i messaggi di affetto in particolare da chi oggi sarà in studio al suo posto! Il timone passa infatti anche in questa occasione a Jonathan, a Gianpaolo Gambi, a Carla Gozzi e probabilmente anche a Elisa d’Ospina che è stata protagonista venerdì e che forse anche oggi tornerà nello studio di Rai 2 in diretta dalle 14.

A Bianca Guaccero va il nostro in bocca al lupo per una prontissima guarigione con la speranza che si possa rimettere il prima possibile!