Rai 2 cambia la sua programmazione mattutina: Albero azzurro e cartoni per i bambini

Fino al 3 aprile i bambini e i ragazzi che vivono in Lombardia e nelle 14 province indicate dal decreto emanato l’8 marzo non andranno a scuola ( misure che potrebbero essere adottate anche nelle altre regioni di Italia, ma per il momento il blocco, lo ricordiamo, è solo fino al 15 marzo 2020). Ed è per questo che anche la tv, cerca di dare il suo contributo. La Rai affida il suo contributo, oltre che ai canali tematici che come sempre trasmetteranno i classici cartoni, film e programmi dedicati ai piccini, anche a Rai 2. Tornano i cartoni anche sul secondo canale Rai e per l’occasione, su Rai 2 torna in onda anche L’Albero Azzurro.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 2 PER I PICCINI: IL MATTINO DEDICATO AI BAMBINI

Dalle 7 alle 7,30 in onda il cartone 44 gatti; a seguire il cartone I quaderni della natura di Lulù Brum Brum fino alle 7,40 quando poi va in onda L’Albero Azzurro; alle 8 circa arriva il cartone Topo Tip e a seguire due episodi di Leo Da Vinci.

L’ALBERO AZZURRO SU RAI 2 PER FESTEGGIARE I SUOI 30 ANNI

In occasione dei suoi 30 anni, e per far compagnia ai bambini che in questi giorni non andranno a scuola e che per oltre un mese, saranno davanti alla tv, l’Albero Azzurro arriva su Rai 2; il programma andrà in onda alle 7.30 su Rai2 e alle 16.20 su Rai Yoyo e le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay e sull’App RaiPlay Yoyo.

Ritroveremo Dodò, che con Laura Carusino e Andrea Beltramo darà vita ad avventure ideate per affrontare con gioia e leggerezza, ma anche con grande chiarezza e verità, le piccole e grandi conquiste di ogni giorno.

Seguendo il cammino di Dodò, i più piccoli entrano in contatto con la rappresentazione delle loro emozioni, elaborano competenze e conoscenze utili a superare le paure, apprezzare il valore della solidarietà e dell’amicizia, scoprire la ricchezza che risiede nella diversità e nell’accettazione. E dopo ogni avventura, si fa ritorno all’Albero, con tanti nuovi spunti per giocare e fare esperienza, e con un carico di filastrocche e canzoni allegre da cantare insieme ad amici, insegnanti, genitori.

Si parte dalle 7 per tutti i bambini un’ottima compagnia. E per chi magari ancora dorme a quell’ora, ricordiamo che tutti i programmi e i cartoni possono essere visti in streaming su RaiPlay.