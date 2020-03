Uomini e Donne in onda solo trono classico questa settimana? Registrazioni quasi impossibili

Non sono arrivate note ufficiali da parte di Mediaset ma immaginiamo ci si stia riorganizzando in queste ore. Come saprete, negli ultimi giorni, vi avevano già parlato del blocco delle registrazioni del trono over di Uomini e Donne ( anche se in realtà nei giorni scorsi, a causa assenza di pubblico potrebbero esser registrare con alcuni protagonisti delle puntate di cui non abbiamo nessun genere di anticipazione). Dal 4 marzo infatti è entrato in vigore il primo decreto, poi il secondo e ieri l’ultimo. In questi giorni Mediaset ha preso delle scelte importanti, come quella di sospendere alcuni programmi televisivi per dare più spazio alle news ma anche per cercare di limitare contatti e contagi, mettendo in sicurezza tutte le persone che lavorano in azienda.

Per questa settimana a Uomini e Donne potremmo vedere tutte le puntate del trono classico che sono state registrate nelle passate settimane, potrebbero bastare per coprire tutta questa settimana. Tra l’altro, complice anche il fatto che da ieri ci sono molti spettatori in più in casa, anche i disastrosi ascolti del trono classico sono cresciuti, motivo per il quale, la redazione potrebbe decidere di lasciare in onda tutte le puntate, anche per provare a non perdere il filo.

Ufficialmente dal mondo di Uomini e Donne sappiamo solo che i casting in giro per l’Italia si sono fermati ma non c’è nessun’altra comunicazione.

ASCOLTI IN CRESCITA PER IL TRONO CLASSICO DI UOMINI E DONNE

Vediamo i dati auditel relativi agli ascolti registrati ieri dal trono classico:

Uomini e Donne si porta al 16.4% con 2.625.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 17.1% con 2.508.000 spettatori).

Come potrete notare si cresce di oltre 500 mila spettatori rispetto alla passata settimana. Numeri buoni che potrebbe anche crescere nei prossimi giorni.

UOMINI E DONNE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: COSA CAMBIA?

Per il momento non ci sono altre comunicazioni ufficiali ma ci sembra evidente che, se ci saranno delle puntate del trono over registrate giorni fa andranno in onda, altrimenti immaginare che dame e cavalieri si muovano per tutta Italia ( vista anche l’età di alcuni dei protagonisti dell’over) ci sembra difficile.

Si può pensare sempre a mostrare le storie, dei momenti non visti. Di materiale immaginiamo ce ne sia davvero tanto.

A proposito di Uomini e Donne e di ex protagonisti del programma di Canale 5, facciamo il nostro grande in bocca al lupo a Leonardo Greco ricoverato in ospedale per un sospetto caso di coronavirus