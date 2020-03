Bianca Guaccero assente a Detto Fatto costretta a giustificarsi sui social: attacchi imbarazzanti

Vi avevamo detto, lunedì, che Bianca Guaccero sarebbe stata assente da Detto Fatto per motivi di salute e subito, senza allarmare nessuno ma con la professionalità che ci distingue, vi avevamo raccontato quale fosse il motivo della sua assenza. Problemi di salute che nulla hanno a che fare con il coronavirus. La conduttrice di Detto Fatto infatti, sempre dai social, aveva spiegato che stava poco bene a causa di una brutta gastroenterite. Ed è davvero imbarazzante che molti blog, come la stessa Bianca fa notare, abbiamo approfittato di questa situazione per creare dei titoli allarmistici e per acchiappare qualche click in più. La conduttrice di Rai 2 oggi ha dovuto fare un altro post sui social, quasi costretta a giustificarsi, come se dovesse essere malata per forza di quello che a casa alcuni haters pensano. La Guaccero ha quindi ribadito quello che sta succedendo e i motivi per i quali non la vedremo oggi a Detto Fatto ( in onda oggi una puntata breve di circa mezz’ora, il programma poi sarà sospeso).

BIANCA GUACCERO ASSENTE A DETTO FATTO E ATTACCATA SUI SOCIAL

Ecco le parole della conduttrice:

Ps ringrazio come sempre tutti i blog che hanno utilizzato titoli sensazionalistici speculando sulla mia salute. Invece che occupare i loro spazi per divulgare cose più importanti e che sono più utili alla società, in questo delicatissimo momento storico.

La conduttrice ha voluto specificare, come se ce ne fosse bisogno, quello che sta succedendo.

In questo momento storico è davvero assurdo pensare che ci sia gente capace di invadere i social per offendere o giudicare qualcuno. Ma purtroppo succede e per noi la cosa è davvero imbarazzante.

Con la speranza che queste parole di Bianca servano a mettere un punto a questa storia, facciamo alla conduttrice di Rai 2 i nostri migliori auguri per una pronta guarigione.