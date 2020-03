Detto Fatto interrotte registrazioni: truccatrice risultata positiva al coronavirus, staff bloccato negli studi

Proprio ieri vi parlavamo delle decisioni di Rai 2 di registrare delle nuove puntate di Detto Fatto, da mandare in onda in questi giorni, per poi sospendere forse momentaneamente la messa in onda del programma. In questi giorni tra l’altro, Bianca Guaccero è stata assente per una gastroenterite per cui le ultime registrazioni erano state affidate a Elisa d’Ospina, Gianpaolo Gambi, Jonathan e Carla Gozzi. Ma pochi minuti fa è arrivata un’altra notizia che riguarda proprio il programma di Rai 2 e la lancia Dagospia.

Sul portale si legge che una truccatrice di Detto Fatto, come viene registrato negli studi milanesi di Via Mecenate, sarebbe risultata positiva al test per il nuovo coronavirus. Una notizia che ha subito messo in allarme le persone presenti in queste ore negli studi dove vengono registrate le puntate del programma di Rai 2.

CORONAVIRUS: TRUCCATRICE DI DETTO FATTO POSITIVA

Riportiamo la notizia direttamente da Dagospia:

Nel pomeriggio di oggi si è scoperto che una truccatrice che lavora alla Rai di Via Mecenate a Milano è positiva al corona virus. Le registrazioni di Detto Fatto sono state interrotte e allo staff è stato impedito di uscire dal centro di produzione che molto probabilmente verrà chiuso per 14 giorni.

In queste ore ci si continua a chiedere quanto sia sicuro ancora mandare in onda i programmi televisivi sia in diretta che in formato registrato, in particolare dagli studi milanesi. Tutte le persone che lavorano viaggiano e si muovono, mettendo al rischio la loro salute e quella delle famiglie.

Non è un caso se Mediaset ha deciso di cancellare alcuni programmi come Domenica Live e Verissimo, ad esempio ( probabilmente si smetterà di registrare anche Forum nei prossimi giorni). E’ vero che serve leggerezza per il pubblico a casa ma serve anche sicurezza per chi deve tornare poi dalla propria famiglia.

Facciamo il nostro in bocca al lupo a tutte le persone che lavorano nello studio di Detto Fatto che di certo non stanno vivendo momenti semplici! E probabilmente visto che tutti dovranno essere messi in quarantena, essendo entrati in contatto con la truccatrice di Rai 2, il programma potrebbe esser sospeso.

