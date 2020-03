Patrizia Pellegrino a Vieni da me sconvolge tutti raccontando dei suoi figli (Foto)

A Vieni da me Patrizia Pellegrino si è raccontata parlando dei suoi figli, degli aborti, dell’adozione, della malattia della più piccola, facendo così scoprire che è una donna molto diversa da come tutti la immaginavamo (foto). Sui social sono tutti sconvolti dai racconti di Patrizia Pellegrino che per la prima volta si lascia scoprire mostrando una mamma meravigliosa. Ha sofferto tanto ma nell’intervista con Caterina Balivo piange solo quando arrivano in studio i suoi figli, Gregory e Arianna. Manca solo Tommaso ma di tutti e tre ha tanto da dire. Più di 20 anni fa ha vissuto il dolore più grande per una mamma, ha perso suo figlio nato da sei giorni. Il piccolo è nato prematuro, è riuscito a vivere pochi giorni in ospedale e quando è andata a prenderlo per portarlo a casa le hanno detto che Riccardo non c’era più. Oggi è il suo angelo e lei non si è mai arresa, desiderava diventare madre. Ha voluto con tutta se stessa adottare un bambino, ha convinto suo marito dal quale è ormai separata. Ha così conosciuto e amato il suo Gregory dal primo momento. Era incinta quando è andata in Russia per portare il piccolo di tre anni a casa ma anche quella gravidanza non è mai arrivata al termine, un aborto spontaneo che le ha dato altro dolore.

PATRIZIA PELLEGRINO UNA MAMMA MERRAVIGLIOSA A VIENI DA ME

Racconta tutto per la prima volta, lo fa nello studio della Balivo, sente che può farlo e spera che serva ad altre donne che non riescono ad avere figli. Dopo l’adozione e l’aborto vuole un figlio suo, ancora inseminazione artificiale e nasce Tommaso. Pensava di non poter avere figli e invece resta incinta ancora e nasce Arianna ma tutto è ancora una volta molto doloroso.

Arianna presentava gravi problemi, ad aiutarla è stata un dottore che l’ha fatta partorire a 6 mesi prendendosi cura della piccola per il resto del tempo. Oggi ha 21 anni Arianna, è una ragazza forte, amatissima dalla sua famiglia, dai suoi fratelli, sostenuta soprattutto da Gregory. Una sorpresa dietro l’altra per la Pellegrino con la lettera del primogenito e poi il suo arrivo in studio, infine entra Arianna e suo fratello si commuove, la sorpresa è per lui.