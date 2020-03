Uomini e Donne chiude i battenti: anche Maria si deve arrendere di fronte all’emergenza

In questi giorni abbiamo visto come si registrano le puntate di Uomini e Donne al tempo del coronavirus: protagonisti del trono over dimezzati in platea, balli rigorosamente a distanza di un metro con tanto di hula hoop in mezzo per garantire le distanze; collegamenti a Milano per permettere a qualcuno di entrare lo stesso nel mondo di Uomini e Donne. Un clima surreale che invade anche gli studi di Roma. Purtroppo però la situazione in Italia è sempre più complicata e immaginiamo che Gemma Galgani, salendo sul treno da Torino per Roma, con il suo foglio di autocertificazione, non avrebbe potuto scrivere che il motivo per muoversi era Uomini e Donne! Battute a parte, si fa per sdrammatizzare in questo momento complicato per tutti, anche Uomini e Donne si ferma. Per la prossima settimana ci saranno le puntate già registrate in precedenza; ci metteremo finalmente in pari persino con il trono classico, per buona pace di tutti, vedremo poi le ultime puntate di Uomini e Donne e almeno fino al 2 aprile poi, andremo tutti in pausa!

UOMINI E DONNE CHIUDE I BATTENTI: ECCO FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA

Come annunciato da Mediaset infatti, le puntate di Uomini e Donne registrate al momento permettono di coprire la messa in onda fino a venerdì 20 marzo 2020. La prossima settimana quindi sarà l’ultima. Dal 23 alle 14,45 prima di Pomeriggio 5, vedremo dei film romantici che ci terranno compagnia.

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 SENZA UOMINI E DONNE

I film scelti per la prima settimana senza Uomini e Donne sono: Secret millionaire, un film della saga di Inga Lindstrom, Pure Country, altri film tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher, Disegno d’Amore.

Vi ricordiamo che andrà invece regolarmente in onda Amici 19 e poi continuano anche Striscia la notizia, Mattino 5 , Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso.

