Italia sì esperimento riuscito: per Marco Liorni non è semplice ma con la famiglia di Rai 1 tutto è possibile

E’ andata in onda oggi una puntata molto molto particolare di Italia sì. Probabilmente non ci sarà nessun’altra occasione per vedere un esperimento di questo genere, o almeno ce lo auguriamo perchè speriamo che l’emergenza coronavirus passi il prima possibile. Quello che è certo è che oggi Marco Liorni ha dato un grande esempio di professionalità, ha dimostrato di essere un conduttore attento ma allo stesso tempo empatico; professionale, delicato, sul pezzo e anche tecnologico al punto giusto ( il che è un miracolo per un volto di Rai 1 e ce ne siamo accorti visti i collegamenti di oggi). Italia sì ha intrattenuto per oltre due ore gli italiani davanti alla tv e questo è stato possibile anche grazie all’intervento di alcuni dei volti più amati di Rai 1 e non solo. Abbiamo visto Antonella Clerici con la sua pizza in famiglia; Mara Venier commossa e poi scherzosa al fianco di Nicola nella camera da letto! E poi Caterina Balivo insieme a suo marito dalla casa di Roma. Carlo Conti nel suo studio in casa a Firenze, ci ha mostrato poco del suo privato ma si sa, che il conduttore è parecchio riservato. E poi ancora Amadeus, che si prepara a modo suo, anche con qualche esperimento social, alla prossima edizione del Festival ( non se ne parla più visto che c’è altro a cui pensare). E poi ancora Fiorello, che ha cercato di strappare dei sorrisi in una situazione molto complicata. Milly Carlucci sempre attenta e precisa anche da casa. Lorella Cuccarini volto del pomeriggio di Rai 1 anche lei collegata a distanza; Alberto Matano con consigli preziosi e con gli inviti a restare a casa. E poi ancora Flavio Insinna, Eleonora Daniele che domani tornerà in studio a Roma con una lunga puntata di Storie Italiane.

Insomma oggi c’era proprio tutti e in diretta anche un appello di Gianna Nannini. Purtroppo quello che realmente manca in Italia sono connessioni degne di questo nome. Funzionano in tv collegamenti via skipe perfetti dagli Usa, da parte remote del mondo ma sono fallimentari quelli dall’Italia, ma questa, è un’altra lunga storia…

ITALIA SI UN ESPERIMENTO RIUSCITO: OASI DI INTRATTENIMENTO IN GIORNATE DIFFICILI

Marco Liorni ha fatto qualcosa di storico, aprendo una finestra nelle case dei volti più amati della rete ( e anche in questo caso le critiche non sono mancate, da chi sui social ha pontificato puntando il dito contro i vip ricchi e le loro case milionarie). Ma si sa, questa è anche l’Italia, unita sui balconi ma divisa poi sui social, su delle enormi banalità.

Il nostro grazie va a Marco Liorni, a chi era al suo fianco, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo ma anche tutti gli operatori, gli autori, chi dietro le macchine da presa fa il suo lavoro, chi porta avanti la baracca anche senza comparire. Grazie a chi su è collegato in diretta mostrando un pezzettino di apparente tranquillità! Questo è l’intrattenimento che ci piace, anche se non è facile per nessuno.