La Rai cambia ancora: Italia sì oggi pomeriggio al posto di Domenica IN

Sono ore frenetiche di lavoro un po’ per tutti anche in Rai. Ieri, prima di andare in onda con la nuova puntata di Italia sì Marco Liorni aveva voluto ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le telecamere e che permettono che i programmi vadano in onda. Un ringraziamento al quale ci uniamo anche noi perchè sono tante, le categorie di lavoratori, che in questi giorni danno un grande contributo per dare una parvenza di normalità alla nostra vita! Detto questo, torniamo al palinsesto e alla programmazione di domenica 15 marzo 2020 che la Rai cambia ancora. Niente Domenica IN, il programma di Mara Venier è stato sospeso. Ma questa è notizia di ieri. Le novità arrivano dalle scelte fatte dalla Rai che opta per una diretta proprio con Marco Liorni che andrà in onda con una puntata speciale di Italia sì.

Ad annunciarlo è lo stesso conduttore sui social. Italia sì andrà in onda dalle 14 alle 16,30 probabilmente poi vedremo una edizione speciale del TG1 che darà la linea successivamente a Francesca Fialdini che conduce una puntata di Da noi a ruota libera.

La decisione della Rai di mandare in onda una nuova puntata di Italia sì in diretta e non di Domenica IN potrebbe dimostrare la tesi di Repubblica, secondo cui il programma di Mara sarebbe stato sospeso per altri motivi. Sembrerebbe che presso gli studi Dear ci sia stato un contagio, in particolare una persona che lavora a La prova del cuoco sarebbe risultata positiva, ed è per questo che tutti i programmi in onda dagli studi Fabrizio Frizzi sono stati sospesi. La Rai però non ha confermato questa indiscrezione.

ITALIA SI IN ONDA OGGI 15 MARZO 2020 IN DIRETTA SU RAI 1

Oggi andrà in onda quindi Italia sì, con una puntata dedicata al coronavirus, in diretta ma con tanti ospiti che interverranno in modo diverso. Ci saranno, secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, alcuni volti molto amati dal pubblico della rete ma non sappiamo chi. Potrebbe esserci un collegamento con Mara Venier, vedremo!

Italia sì andrà in onda dalle 14 alle 16,30.