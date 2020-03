La Rai pensa alla chiusura di altri programmi: Chi l’ha visto e Agorà a rischio, contagio negli studi de La prova del cuoco

In queste ore le notizie si rincorrono una dopo l’altra e verificare che siano corrette e reali non è semplice. Ma andiamo per gradi: Domenica In è stato sospeso. Il programma di Rai 1 non andrà in onda domani. Al momento non è stato comunicato in modo ufficiale il motivo ma, stando alle ultime news riportate da Repubblica, la causa sarebbe quanto accaduto negli studi Dear de La prova del cuoco. Pare infatti che ci sarebbe stato un caso di contagio nel programma di Elisa Isoardi. La notizia non è stata confermata dalla Rai ma pare che una persona che ha partecipato al cooking show ( non sappiamo se uno chef o una persona che lavora nel dietro le quinte) sia risultata positiva al nuovo coronavirus. Questo spiegherebbe la decisione di rinunciare all’ultimo momento, a Domenica IN che invece, sarebbe dovuto andare in onda proprio come successo domenica scorsa ( erano stati annunciati già persino gli ospiti).

Ma non finisce qui perchè in Rai, i problemi non mancherebbero. Il contagio negli studi è possibile nonostante le misure di sicurezza ( non a caso L’eredità è stato sospeso, lo stesso I soliti ignoti). Pensate che questa settimana il TG Regione di Rai 3 in Puglia, è andato in onda dalla strada, a causa di contagio. Un caporedattore del Tg infatti è risultato positivo al coronavirus.

LA RAI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: NUOVI PROGRAMMI A RISCHIO

Dopo la chiusura de La prova del cuoco e Vieni da me ( entrambi con base Dear a Roma) arriva quindi anche la sospensione di Domenica IN, il che lascia pensare che la notizia data da Repubblica abbia del fondamento ( ma ribadiamo che non è stata confermata in nessun modo dalla Rai).

Inoltre per la Rai potrebbero arrivare nuove tegole. A rischio infatti uno dei programmi di punta del mattino di Rai 3, Agorà, e uno dei programmi di punta della stessa rete del prime time, Chi l’ha visto. Il motivo? La presenza del vice ministro Pier Paolo Sileni , che oggi ha annunciato la sua positività, negli studi del programma di Rai 3 e anche quella di un’altra politica positiva al COVID19, Anna Ascani.

Secondo quanto riferisce Repubblica inoltre, il prossimo programma che potrebbe rischiare la chiusura è La vita in diretta. Pare che la Rai abbia assunto anche un virologo per tenere sotto controllo la situazione e aggiornare l’azienda sulle condizioni di salute delle persone risultate positive.