LIVE Non è la D’Urso organizza flash mob contro il Coronavirus ma sono un flop!

Da giorni, in lungo e in largo per lo Stivale, le città di tutta Italia si stanno facendo forza con degli eventi corali organizzati fra dirimpettai su balconi di case e appartamenti. Dei veri e propri flash mob composti da semplici applausi scoscianti fino a vere e proprie sessioni di canto, ballo e musica dal vivo. Tutto nasce dalla necessaria quarantena imposta dal Governo Italiano per evitare il contagio dal Coronavirus e soprattutto per provare ad esorcizzare la tensione dovuta dall’impossibilità di abbandonare le quattro mura di casa.

LIVE Non è la D’Urso non si è voluto di certo lasciar scappare questa nota di folklore e ha deciso di inviare tre suoi inviati in tre città italiane del nord, centro e sud Italia per documentare dal vivo questo fenomeno. Peccato però che questi flash mob non sono stati raccontati in maniera spontanea: sono stati visibilmente organizzati dallo stesso programma condotto da Barbara D’Urso. E con che risultati…

Come già detto, LIVE Non è la D’Urso avrebbe dovuto giustamente fare un lavoro di copertura giornalistica mandando tre inviati in tre città diverse a raccontare e documentare questo insolito e folkloristico fenomeno dei flash mob sui balconi fatto dagli italiani in quarantena per il Coronavirus.

Eppure, fin da primo collegamento, il tutto è risultato più insolito: a Roma l’inviato Vito Paglia era a pochi metri di distanza dal deejay che – dall’alto della sua terrazza – ha sparato musica a tutto volume su un quartiere ignoto della Capitale (ignoto perché era tutto così buio che si faceva fatica a capire qualcosa). Nel buio, però, si sono avvistate alcune torce accese per l’evento, anche se non tantissime in verità.

Possiamo restare chiusi in casa ma nessuno ci impedirà di sentirci più vicini. A #noneladurso un Flash Mob contro il #Coronavirus direttamente da Roma! pic.twitter.com/G5Cit4wdCc — Mediaset Play (@MediasetPlay) March 15, 2020

Secondo tentativo. LIVE Non è la D’Urso si sposta a Milano per un altro flash mob organizzato dal programma di Canale5. Qui l’evento è davvero un flop: l’inviata sembra all’interno di una corte di un piccolo condominio. Musica a tutto volume e circa una decina di coinquilini a partecipare allo show. Nonostante la buona volontà, non era di certo “tutta Milano” come qualcuno ha ventilato in studio.

Il secondo emozionante flash mob di questa sera, in diretta da Milano cantiamo tutti insieme "Azzurro" 🎤💙#noneladurso #andratuttobene #iorestoacasa pic.twitter.com/AmNz6y8LUB — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 15, 2020

E visto che non c’è due senza tre, la terza inviata è stata catapultata a Palermo per un ulteriore terzo flash mob organizzato dal talk show Mediset. In terra sicula, i condomini che hanno partecipato all’evento sono stati un paio. Il resto della strada in cui è stato svolto il collegamento era deserto e nel silenzio più totale, soprattutto vista l’ora; Barbara D’Urso si è collegata con Palermo addirittura alle ore 23:35!

Il terzo stupendo flash mob di questa sera, in diretta da Palermo tutti cantano "Volare" 🎤✈ #noneladurso #andratuttobene #iorestoacasa pic.twitter.com/7zEO8CdtgD — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 15, 2020

Purtroppo per LIVE Non è la D’Urso il tentativo di fare questi flash mob a comando non è andata proprio benissimo. Però siamo molto sicuri che gli italiani continueranno a farsi sentire nei prossimi giorni anche lontani dalle telecamere.