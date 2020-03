Domenica IN 22 marzo 2020: Mara torna in diretta ma non garantisce le tre ore, gli ospiti

Dopo lo stop della passata settimana, oggi 22 marzo 2020 torna Domenica IN con una nuova puntata in onda su Rai 1 a partire dalle 14. Nessun comunicato ufficiale da parte della rete, con gli ospiti della puntata di oggi che restano top secret. Una scelta che dipende probabilmente dal fatto che sarà tutto in divenire, visto che in studio, da Mara Venier, potrebbero non esserci molti ospiti ma si potrebbe puntare, come è successo la passata settimana con Itala sì, a tanti collegamenti in diretta. Bisognerà vedere come Mara saprà affrontare questa novità tecnologica e come, le persone intorno a lei che spesso faticano anche a mandare in onda il giusto contributo video, riusciranno a gestire la situazione.

La stessa Mara, nella sua ultima intervista rilasciata prima di andare in onda, ha spiegato che le fa moltissimo piacere tornare a fare compagnia agli italiani, cercando di portare su Rai 1 la giusta leggerezza alla domenica pomeriggio, ma che non sa quanto potrà garantire in durata, per la diretta.

DOMENICA IN 22 MARZO 2020 ANTICIPAZIONI: CHI CI SARA’ DA MARA VENIER?

Dalla guida tv Rai si evince che Domenica IN dovrebbe andare in onda, come sempre, dalle 14 alle 17,30 per poi dare la linea al Tg e poi a Da noi a Ruota Libera ( regolarmente in onda anche questa settimana). Si spera quindi che Mara e i suoi ospiti riescano a farci compagnia per tre ore di fila!

Tra gli ospiti della puntata di oggi, rigorosamente in collegamento Skype, dovrebbero esserci Ignazio, Piero e Gianluca, i tre ragazzi de Il Volo. Restando in tema musicale dovrebbe esserci anche Arisa, diventata ormai grande amica di Mara Venier. E ancora spazio alla promozione delle nuove fiction di Rai 1 con l’intervista a Luca Argentero che tra l’altro sta per diventare papà, e magari Mra riuscirà a strappargli qualche rivelazione. Tra i collegamenti previsti potrebbe esserci quello con Renzo Arbore! E ancora musica con Gigi d’Alessio e per qualche riflessione in questa domenica di Quaresima, arriva Don Antonio Mazzi.

Inoltre ci sarà uno spazio dedicato alle famiglie : in questi giorni dalla pagina Fb di Domenica IN è stato lanciato l’appello a mandare video di quello che si fa in casa e saranno mostrati in questo appuntamento con Mara.

Appuntamento alle 14 di oggi per un pomeriggio spensierato ma non solo.