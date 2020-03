Domenica IN giallo su Rai 2: tre film per il pomeriggio della rete

Cambiano radicalmente i palinsesti in questi giorni di piena emergenza che il nostro paese sta vivendo. E Rai 2 decide di offrire un pomeriggio “in giallo” al pubblico che resta a casa e guarda la tv sul divano. Un pomeriggio ad alta tensione è in programma per domenica 22 marzo su Rai2 con il ciclo “Domenica in giallo” che a partire dalle 14.00 proporrà una serie di gialli ‘light crime’ e tv-movie in prima visione assoluta. Un appuntamento per le famiglie, tra intrighi e suspense. Vediamo i titoli dei film scelti per questa nuova domenica in giallo su Rai 2.

Il ciclo ‘Domenica in giallo’ proseguirà anche domenica 29 marzo e 5 aprile.

DOMENICA IN GIALLO: TRE FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI 22 MARZO 2020

Subito dopo il Tg e gli approfondimenti si parte con ‘Le indagini di Ruby Herring’: Ruby (Taylor Cole) è una reporter dal grande fiuto che grazie all’ aiuto di un aitante detective, Jake (Stephen Huszar), riuscirà a risolvere diversi casi di cronaca. Testimone silenzioso è il titolo del primo tv movie: la reporter Ruby Herrings si ritrova in un elegante hotel per il matrimonio della sorella. La mattina successiva al suo arrivo, un’amica di sua madre viene trovata morta nel torrente vicino all’hotel.

DARROW & DARROW-LA CIAMBELLA DELLA VERITA’: LA TRAMA

Alle 15.30 sarà la volta dell’avvocatessa Claire Darrow (Kimberly Williams-Paisley) in ‘Darrow & Darrow’, mamma single che con l’arguzia riesce a non perdere un caso in tribunale malgrado una madre assillante (Wendie Malick) e la distrazione di un affascinante assistente procuratore (Tom Cavanagh). Si inizia con l’episodio La ciambella della verità: David Kellerin, proprietario di un negozio di ciambelle in libertà vigilata, viene accusato ingiustamente di furto. Nonostante tutte le prove siano contro di lui, l’amica Claire Darrow decide di fargli da avvocato.

EMMA FIELDING-IL SITO PERDUTO OGGI SU RAI 2: LA TRAMA DEL FILM



Alle 17.00 i farà la conoscenza di ‘Emma Fielding’ (Courtney Thorne-Smith) esperta archeologa che viene coinvolta in una serie di casi irrisolti, improvvisandosi provetta detective. L’aiuta l’agente speciale Jim Connor (James Tupper). Il film scelto per il pomeriggio di oggi porta il titolo “Il sito perduto”. Emma Fielding ed i suoi studenti effettuano delle ricerche nel sito archeologico vicino alla casa del padre di Emma, che sosteneva che in quella zona si erano insediati i primi coloni.

Vi ricordiamo che alle 14 su Rai 1 invece, andrà in onda una nuova puntata di Domenica IN.