Mara Venier il lacrime dopo i video con abbracci e baci per iniziare con le emozioni Domenica IN

Non è facile per nessuno, non è facile neppure per chi deve andare in onda in diretta e oggi, Mara Venier, ha dimostrato che ci vuole forza per gestire situazioni complicate. “Io sono una persona carnale, mi mancano gli abbracci, mi mancano i baci ma sono sicura che presto potremo tornare tutti a farlo” ha detto Mara Venier aprendo la puntata di Domenica IN di oggi 22 marzo 2020. “Non avrei mai pensato di dover fare una puntata senza pubblico, senza ospiti, una puntata come quella di oggi ma ho deciso di esserci” ha continuato la conduttrice che ha poi voluto ringraziare tutte le persone che in studio stanno lavorando al suo fianco.

DOMENICA IN 22 MARZO 2020: LE LACRIME DI MARA VENIER

La conduttrice, per celebrare gli abbracci e tutto quello che di bello è avvenuto in queste puntate di Domenica IN, in onda in tempi non sospetti. Ed è per questo che lei e i suoi autori hanno deciso di mandare in onda un video molto emozionante. Rivedendo gli abbracci dati a Tiziano Ferro, a Vanessa Incontrada, a Renato Zero, a Carlo Verdone, a Gianna Nannini e a tutti gli altri ospiti che sono stati in studio con lei, Mara non può che commuoversi. Non è semplice e infatti viene aiutata dal maestro che suona la canzone “Abbracciame” diventata colonna sonora di molti, in questi giorni così complicati.

Un inizio di puntata ricco di emozioni. Immaginiamo che per Mara non sarà semplice, come per tutti. E’ un momento complicato, è un momento di grande nervosismo, di paura anche di panico. E’ un momento soprattutto di dolore. Ed è anche per questo che Mara ha voluto mandare un grande abbraccio non solo a tutti i medici che combattono in prima linea ma a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari.