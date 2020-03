Con Frontiere Franco di Mare ci dimostra che si può informare in modo degno anche al tempo del coronavirus

Peccato che per Frontiere, il programma condotto da Franco di Mare, non ci sia stato spazio in prima serata. Peccato perchè il giornalista ci ha dimostrato come sia possibile andare in onda, al tempo del coronavirus, con un programma confezionato ( nonostante le difficoltà del momento) in modo impeccabile. Negli ultimi giorni si è ricorso sempre di più allo stile collegamenti su Skype ma con tanta confusione e senza dare nessun contenuto. Che va bene nei primi giorni dell’emergenza, ma poi stanca. Perchè si può fare davvero molto molto meglio. In questi giorni complicati per tutti, stanno emergendo anche le figure professionali, dal punto di vista giornalistico, che fanno la differenza. E lo continuiamo a ribadire perchè non basta solo andare in onda ma serve informare, non disinformare, serve stare sul pezzo, serve la giusta sobrietà. E in Rai le figure che hanno tutte queste doti non mancano: da Fabio Fazio che con il suo Che tempo che fa sta facendo un lavoro straordinario a ranghi ridotti, passando per Marco Liorni con una informazione in diretta sempre precisa e puntuale. Ed è lo stesso per Franco di Mare che ieri con Frontiere ha dimostrato come un giornalista debba fare, senza lasciare che le idee personali prendano il sopravvento ( come purtroppo è successo qualche settimana fa quando davanti a milioni di italiani si tentava anche da minimizzare), il suo lavoro.

FRANCO DI MARE CON FRONTIERE E’ IL SERVIZIO PUBBLICO

Un ottimo programma quello che abbiamo visto ieri, con contributi importanti. Interviste a distanza, schermi che ci mostravano i reportage fatti. Una piccola perla in un palinsesto completamente stravolto che troppe volte ha sbavature, evitabili.

Dai dottori, agli scienziati passando per le grandi firme del giornalismo italiano. Frontiere ci porta anche nei reparti e ci mostra quello che, a nostro modesto avviso, si dovrebbe vedere più spesso. Un viaggio nell’Italia che combatte contro il coronavirus e non nei soliti salotti che ormai, hanno troppa polvere non semplice da ripulire.

