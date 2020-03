Rai 1 lascia in onda lo speciale dal Parlamento Canale 5 no: il TG5 supera il TG1

L’emergenza coronavirus sta cambiando le carte in tavola e anche le abitudini degli italiani. Oltre ai social, che purtroppo restano uno dei “motori di ricerca” che molti preferiscono, avendo a disposizione news a portata di click, molto spesso però poco veritiere, gli italiani al tempo del coronavirus scelgono anche i TG delle 20 per fare il punto della situazione e aggiornarsi con quelle che sono le ultime notizie dall’Italia e dal mondo.

E i dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri, 25 marzo 2020, ci dicono che il Tg 5 ha battuto come non succedeva da tempo, il Tg 1.

Vediamo i numeri per capire anche che cosa è successo nella giornata di ieri.

IL TG 5 SUPERA IL TG 1: ECCO I DATI DI ASCOLTO DEL 25 MARZO 2020

Per capire i motivi di questo sorpasso, bisogna dare un occhio a quello che è successo nella fascia pre serale di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1 ha scelto di mandare in onda dalle 18 in poi l’edizione speciale di Rai Parlamento con le parole di Giuseppe Conte. Anche Canale 5 ha dato spazio nel corso di Pomeriggio 5 al discorso di Conte. Con una differenza però, è andata poi in onda regolarmente la puntata, in replica di Avanti un altro. Il programma di Paolo Bonolis si è avvicinato, anche ieri, a quota 6 milioni di spettatori, registrando un altro dato eccellente. Questo quindi ha fatto da traino all’edizione del TG5 mentre Rai 1, dopo le 19 perdeva ascolti. La decisione quindi di continuare a mandare in onda lo speciale, invece che le repliche de L’eredità non ha premiato questa fascia.

Su Rai1 – dalle 17.58 alle 19.58 – Rai Parlamento Speciale ha ottenuto un ascolto medio di 3.770.000 spettatori (15.3%).

Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 4.262.000 spettatori (17.2%) mentre Avanti un Altro ha interessato 5.761.000 spettatori (21.2%).

ECCO LA TABELLA CON I DATI DELLE EDIZIONI DEI TG DI IERI

Un sorpasso all’ultimo punto di share quello che il TG 5 compie ai danni del TG 1.

TG1

Ore 13.30 5.714.000 (23.7%)

Ore 20.00 6.471.000 (21.5%)

TG2

Ore 13.00 3.588.000 (15.6%)

Ore 20.30 2.474.000 (7.9%)

TG3

Ore 14.25 3.082.000 (14.5%)

Ore 19.00 3.623.000 (14%)

TG5

Ore 13.00 4.939.000 (21.3%)

Ore 20.00 6.533.000 (21.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.693.000 (13.3%)

Ore 18.30 1.345.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 622.000 (3.5%)

Ore 18.55 1.201.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13.30 1.166.000 (4.9%)

Ore 20.00 1.815.000 (6%)