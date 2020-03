Clizia Incorvaia asfalta l’ex presunta amante di Francesco Sarcina a Live: “Sei una delle tante”

Ieri sera, domenica 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra i tanti protagonisti, in collegamento con la conduttrice Barbara d’Urso, pure Clizia Incorvaia e la presunta ex amante del suo ex marito Francesco Sarcina, Grazia. “Clizia è una calcolatrice perché io sono stata insieme a suo marito per quattro anni, non sono stata l’amante” ha affermato Grazia. “Lui mi ha sempre trattata come se fossi la sua donna. Se in quattro anni sono stata con tuo marito e te non te ne sei accorta qualcosa c’è sotto” ha detto ancora Grazia a Clizia Incorvaia.

Live, confronto in diretta tra Clizia Incorvaia e Grazia, ex presunta amante di Sarcina

“Tu non sei una madre e non sai cosa significa lottare per mantenere una famiglia unita quando ci sono dei problemi di coppia” ha risposto Clizia. Si accende il confronto in collegamento a Live – Non è la d’Urso. “Io non ho tradito nessuno e non devo parlare con te, in questa sede, di questa cosa. Stai dando un messaggio sbagliatissimo. Non puoi entrare in merito e non ti puoi permettere di giudicare la mia vita” ha subito attaccato la Incorvaia dopo che Grazia ha tirato fuori la storia di Riccardo Scamarcio. “Tu non sei l’ex amante di mio marito, sei una delle tante” ha sganciato la boma l’ex gieffina. Grazia non è stata d’accordo con questa affermazione ma Clizia ha insistito affermando che ha le prove di quello che dice e può mandarle le chat.

Clizia Incorvaia in collegamento con Grazia, ex amante di Sarcina a Live: “Mi fai pena”

Clizia Incoravaia ha dato dell’ignorante e della maleducata a Grazia affermando che la ragazza le fa pena perché si permette di giudicare, prendendosi gli applausi di Fernanda Lessa in studio con Barbara d’Urso. “Sei una persona ferita e sei in questa sede perché nessuno ti ha mai considerata perché lui aveva altri miliardi di amanti” ha continuato la Incorvaia minacciando di interrompere il collegamento con la trasmissione di Canale 5. “Io mi sono resa conto che Francesco Sarcina aveva una famiglia a casa” ha risposto Grazia spiegando che il musicista le diceva che era separato in casa. “Avevamo un rapporto normale, per questo io non mi sento l’amante di Francesco Sarcina” ha affermato ancora la donna a Live. Grazia si sentiva la compagna del leader de Le Vibrazioni.

Grazia a raccontato a Live – Non è la d’Urso che Francesco Sarcina si scambiava dei messaggi e parlava anche con sua madre. “Lei si è accontentata” ha affermato Clizia Incorvaia. “Io mi sono accontentata perché ero innamorata, ad oggi non lo rifarei mai più. Io non lui non ho più rapporti” ha subito risposto Grazia. Per l’ex gieffina anche Grazia è stata una ‘vittima’ di Francesco Sarcina.