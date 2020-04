Sui social di Verissimo si annuncia intervista a Costanza Caracciolo dopo nascita di Isabel: errore?

Come saprete anche questa settimana andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, una puntata con “le storie” una raccolta di quello che abbiamo già visto, come successo anche nelle ultime settimane. Dalle pagine social però è stata lanciata anche la partecipazione di Costanza Caracciolo con un qualcosa che però lascia il dubbio. Si parla infatti della moglie di Bobo Vieri come di ospite in puntata per parlare della nascita della piccola Isabel. Come saprete, una settimana fa è nata la seconda figlia dell’ex velina, la piccola si chiama proprio Isabel! E quindi molti fans del programma hanno iniziato a chiedersi se questo significa che da sabato andranno in onda per Verissimo delle interviste inedite che non abbiamo mai visto.

Allora che cosa vedremo sabato? Non ci sono comunicati stampa ufficiali di un ritorno in onda di Silvia Toffanin le ipotesi quindi sono due.

ERRORE DAI SOCIAL DI VERISSIMO?

La prima ipotesi, la più plausibile, è che sulle pagine social del programma di Canale 5 sia stato commesso un errore, nel senso che vedremo Costanza Caracciolo ma che parlerà della nascita della piccola Stella. Infatti qualche mese fa Costanza, era stata ospite del programma di Canale 5 anche insieme a Bobo Vieri. Rivedremo un vecchio contributo come era successo anche nelle passate settimane?

VERISSIMO INTERVISTE INEDITE DAL SABATO 4 APRILE 2020?

La seconda ipotesi che però a nostro avviso, doveva essere in qualche modo annunciata, almeno con un comunicato ufficiale, è che Silvia Toffanin abbia magari iniziato a registrare, come hanno fatto altre sue colleghe, delle interviste via Skype e quindi che vedremo a breve, una intervista a Costanza Caracciolo dopo la nascita della piccola Isabel. Oggi la moglie di Bobo Vieri ha fatto una diretta sui social, cerca di parlare quando può con tutte le persone che la seguono anche per fare un po’ compagnia a tutti…Avrà deciso di registrare un contributo?

Non ci resta che attendere una rettifica o un commento. Sulle pagine social tanti fans del programma chiedono spiegazioni in merito ma al momento, tutto tace!