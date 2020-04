Uomini e Donne sta per tornare? Il messaggio di Raffaella Mennoia fa sperare i fans

Uomini e Donne potrebbe tornare dopo Pasqua? Ce lo stiamo chiedendo ormai da qualche giorno anche perchè, come abbiamo già detto più volte, il programma di Maria de Filippi era stato sospeso, per suo volere, una settimana prima rispetto al previsto per cui ci sono almeno 5-6 puntate ancora inedite che potrebbero essere mandate regolarmente in onda in questo periodo di repliche dominanti! Dai palinsesti di Mediaset non arrivano buone notizie: come potrete vedere anche voi a oggi, sulle guide tv officiali, nel pomeriggio di Canale 5 sono previste, dopo Pasqua, ancora dei film al posto di Uomini e Donne.

Una buona notizia però arriva da Raffaella Mennoia che ieri ha postato delle storie sui social, mostrandosi a lavoro negli studi del programma di Canale 5, proprio in quelli di Uomini e Donne. Non solo, la storica autrice ha poi postato una foto con un messaggio che sta facendo sperare tutti i fans che non riescono a fare a meno del programma di Canale 5 e invocano anche le repliche, per di non restare senza!

UOMINI E DONNE QUANDO TORNERA’ IN ONDA? IL MESSAGGIO DI RAFFAELLA MENNOIA

Vediamo che cosa ha scritto su Instagram la Mennoia:

Assembramenti del passato..assembriamoci presto❤️ @uominiedonne stiamo lavorando per voi..con la speranza di farvi un po’ di compagnia.. ci siamo quasi..ma senza assembramenti..stare vicini da lontani💕😷ps una sfinge egizia 😜

Questo messaggio è stato accolto da tutto il pubblico di Uomini e Donne con grande entusiasmo perchè sembra lasciar presagire che in quel di Mediaset si stia pensando di tornare in onda con Uomini e Donne.

Come vi abbiamo già detto, da Guida Tv ufficiale, almeno per il 14 e il 15 aprile 2020, sono previsti dei film in onda dopo Una vita su Canale 5 ma potrebbe chiaramente succedere di tutto e Maria de Filippi potrebbe anche farci un gradito regalo di Pasqua. Vedremo le puntate inedite in attesa poi delle nuove registrazioni che diano un senso anche al trono classico?

Non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali in questo senso. Una cosa è certa: Canale 5 ha bisogno di Uomini e Donne per risollevare gli ascolti della rete…