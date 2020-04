Via Crucis storica per Papa Francesco e per gli italiani: 8 milioni su Rai 1, il doppio dello scorso anno

Un venerdì Santo che resterà nella storia quello vissuto il 10 aprile 2020. Una settimana Santa che passerà nella storia quella che viviamo e stiamo vivendo. La Via crucis con Papa Francesco in una basilica di San Pietro deserta, blindata. La paura del contagio, la paura del virus, le restrizioni cambiano la vita degli italiani che si ritrovano a pregare davanti alla tv con Papa Francesco che poche ore prima, in diretta su Rai 1, chiama Lorena Bianchetti per dire agli italiani “vi voglio bene“. Dopo gli ascolti eccezionali della domenica delle Palme, anche la Via Crucis da Piazza San Pietro con medici, infermieri e personalità che stanno combattendo il COVID19 con il loro lavoro, rischiando la vita, entra nella storia. Quasi 8 milioni di spettatori davanti alla tv per seguire la Via Crucis. Il doppio degli spettatori dello scorso anno . Numeri che ci fanno riflettere, numeri che ci dimostrano la voglia di ritrovarsi a pregare con Papa Francesco, vera guida in questo momento difficile.

Otto milioni di spettatori sintonizzati su Rai 1, a questi si devono aggiungere anche le migliaia e migliaia di persone che hanno seguito l’evento in streamning e per quello che riguarda l’Italia, anche i telespettatori sintonizzati su Tv2000. Il mondo prega con Papa Francesco e nella via crucis di ieri, con meditazioni semplici ma efficaci, i fedeli si sono lasciati guidare verso un cammino fatto di cadute ma che poi si concluderà con una Resurrezione. Come il periodo che stiamo affrontando a causa del coronavirus, difficile, che richiede sacrifici, anche i più estremi come quello di dare l’addio a un nostro caro senza un ultimo saluto. E’ una Via crucis che, soprattutto in Lombardia, oltre 10 mila famiglie hanno provato, dicendo addio a una persona casa, a distanza.

GLI ASCOLTI DELLA VIA CRUCIS 10 APRILE 2020: I DATI AUDITEL

Su Rai 1 il 10 aprile 2020, 7.927.000 (con il 25,6% di share) per la Via Crucis presieduta da Papa Francesco. Nel 2019 i fedeli davanti alla tv erano 3.696.000 ( con il 16,70% di share) mentre nel 2018 davanti alla tv per seguire la Via crucis dal Colosseo 4.473.000 spettatori.