Maria de Filippi spiega come sarà il nuovo Uomini e Donne con Gemma e Giovanna uniche protagoniste

La voce ce la mette Maria, la faccia ce la mettono Giovanna Abbate e Gemma Galgani. Si ricomincia! Uomini e Donne torna ma con un format completamente nuovo che vedrà solo le due signore protagoniste. E’ Uomini e Donne al tempo del COVID19, un format rivoluzionato che deve “sottostare” per ovvi motivi, alle nuove regole. Niente assembramenti, niente incontri ravvicinati, niente esterne, niente viaggi in giro per l’Italia, niente arrivi di corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri perchè no, il viaggio verso Roma non è un valido motivo per muoversi! E allora si cambia tutto.

MARIA DE FILIPPI SPIEGA COME SARA’ IL NUOVO UOMINI E DONNE

“Avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura” ha spiegato Maria de Filippi. Immaginiamo quindi che la tronista avrà modo, qualora lo voglia e lo vogliano anche i suoi “ex” corteggiatori, di sentire anche i suoi ragazzi, sempre in modo virtuale perchè gli incontri da vicino al momento non sono concessi.

“I rischi possono essere sostanzialmente due, io me lo immagino alto bello e biondo come io lo penso poi lo incontro nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e poi scopro che alla fine mi dice guarda ti ho preso in giro” ha spiegato Maria de Filippi a Giovanna e Gemma protagoniste di questo nuovo format.

“Però c’è anche il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che io mi sono immaginata è realmente come speravo” ha aggiunto Maria dando anche buone speranze alle due signore! La conduttrice spiega che probabilmente la realtà non corrisponderà all’idea che le due ragazze si sono fatte di lui ma comunque le parole che si sono detti sono così importanti da andare oltre l’aspetto fisico…Succederà?

Appuntamento per il 20 aprile 2020 con le nuove puntate di Uomini e Donne che accenderanno, si spera, il pomeriggio di Canale 5.