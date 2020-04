Mara Venier senza musica a Domenica In: il maestro Magnanensi assente causa zona rossa

E’ una Domenica IN dal sapore ancor più diverso rispetto al solito. Mara Venier con grande professionalità continua ad andare in onda con la sua Domenica IN. I collegamenti da casa, gli ospiti su Skype…Ma oggi anche qualcosa di diverso. Infatti Mara Venier ha dovuto fare a meno della musica che accompagna da sempre la conduttrice grazie all’orchestra del maestro Stefano Magnanensi. Dall’inizio dell’emergenza l’orchestra era stata “ridotta” se così possiamo dire ma in diretta abbiamo sempre ascoltato le note del maestro, arrivate spesso anche in momenti di difficoltà. Da ottima spalla infatti, Magnanensi, ha sempre accompagnato Mara scegliendo le melodiose note da suonare quando la conduttrice si emozionava, si commuoveva e aveva bisogno di fermarsi. Oggi a inizio puntata Mara Venier ha spiegato che Stefano non ci sarà. “Sta bene non vi preoccupate” ha detto subito la conduttrice di Domenica IN! E questo è importante.

DOMENICA IN: IL MAESTRO MAGNANENSI ASSENTE

Il maestro è assente per un motivo legato alle nuove leggi per contrastare l’emergenza del COVID19. Come ha spiegato Mara infatti, Magnanensi vive nella zona di Rocca di Papa ( a Campagnano c’è una RSA dove pare si stia diffondendo il contagio tra ospiti e operatori sanitari), se non abbiamo capito male, e da qualche giorno quella zona è diventata zona Rossa.

Mara ha spiegato: “Stefano vive in zona rossa e quindi come è giusto che sia non può uscire e non può venire qui a Roma per lavorare“. Sicuramente ci mancherà e speriamo di rivederlo magari la prossima settimana anche perchè Mara ha proprio bisogno della musica del maestro! Anche perchè gestire le puntate in diretta tra una connessione che non funziona e un collegamento fallimentare non è proprio semplice…